Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Motosiklet sürücüsünün yaralandığı kazada Amedsporlu futbolcu adli kontrolle serbest

        DİYARBAKIR'da kullandığı otomobilin motosiklet ile çarpıştığı, diğer sürücü H.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 15:46 Güncelleme: 14.03.2025 - 15:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Motosiklet sürücüsünün yaralandığı kazada Amedsporlu futbolcu adli kontrolle serbest
        ABONE OL

        DİYARBAKIR’da kullandığı otomobilin motosiklet ile çarpıştığı, diğer sürücü H.D.’nin (40) ağır yaralandığı kaza sonrası gözaltına alınan Amed Sportif Faaliyetler'in oyuncusu Yohan Cassubie, adli kontrol şartıyla yurt dışı yasağı konularak, serbest bırakıldı.

        Kaza, dün akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi Stadyum yolunda meydana geldi. Amedspor orta saha oyuncusu Yohan Cassubie’nin kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, H.D. idaresindeki motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü H.D. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan H.D., Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan H.D.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

        Kazanın ardından şok geçiren Cassubie, hastanedeki kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Cassubie, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla yurt dışı yasağı konularak serbest bırakıldı. H.D.’nin hayati tehlikesini sürdüğü belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Boş arazide kadın cesedi bulundu!
        Boş arazide kadın cesedi bulundu!
        İstanbul’da lahmacun fiyatı tartışması
        İstanbul’da lahmacun fiyatı tartışması
        İşte A Milli Takım'ın aday kadrosu!
        İşte A Milli Takım'ın aday kadrosu!
        Mezarlıkta iskambil oynayıp videoya çektiler!
        Mezarlıkta iskambil oynayıp videoya çektiler!
        Trump'a Netanyahu şikayeti
        Trump'a Netanyahu şikayeti
        Memduh Hakbilen ve 45 sanığa verilen ağır müebbet hapis onandı!
        Memduh Hakbilen ve 45 sanığa verilen ağır müebbet hapis onandı!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        "Kendimi de onları da yakmaya hazırım"
        "Kendimi de onları da yakmaya hazırım"
        Ahmet Davutoğlu Habertürk TV'de
        Ahmet Davutoğlu Habertürk TV'de
        G.Saray'da hedef 10!
        G.Saray'da hedef 10!
        AKOM'dan İstanbul'a 20 derecelik uyarı! Çok sert düşüş!
        AKOM'dan İstanbul'a 20 derecelik uyarı! Çok sert düşüş!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Mucizenin eşiğinden döndü"
        "Mucizenin eşiğinden döndü"
        Bu nasıl bir ruh hali? Koyuna şiddetten gözaltı! Vahim olay kamerada!
        Bu nasıl bir ruh hali? Koyuna şiddetten gözaltı! Vahim olay kamerada!
        Donatella Versace'den beklenmedik veda...
        Donatella Versace'den beklenmedik veda...
        "O mucize gerçekleşmedi"
        "O mucize gerçekleşmedi"
        Maliye kira gelirlerine yönelik konutlarda yoklamaya başladı
        Maliye kira gelirlerine yönelik konutlarda yoklamaya başladı
        Pozitifbank ve Flash TV’nin sahibi Erkan Kork gözaltında! 3 şirkete el konuldu
        Pozitifbank ve Flash TV’nin sahibi Erkan Kork gözaltında! 3 şirkete el konuldu
        Efsane doktor Agop Kotoğyan'ın hikayesi...
        Efsane doktor Agop Kotoğyan'ın hikayesi...
        "Ekmeğine bak oğlum Zülkar"
        "Ekmeğine bak oğlum Zülkar"

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da öğrenciler "Dünya Matematik Günü"ünde çeşitli etkinliklerle b...
        Diyarbakır'da öğrenciler "Dünya Matematik Günü"ünde çeşitli etkinliklerle b...
        Diyarbakır'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
        Diyarbakır'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
        Hazine arazileri üzerinden kamuyu zarara uğratanlara operasyonda 15 tutukla...
        Hazine arazileri üzerinden kamuyu zarara uğratanlara operasyonda 15 tutukla...
        Diyarbakır merkezli sahtecilik ve rüşvet operasyonunda 15 şüpheli tutukland...
        Diyarbakır merkezli sahtecilik ve rüşvet operasyonunda 15 şüpheli tutukland...
        Diyarbakır'da firari hükümlü yakalandı
        Diyarbakır'da firari hükümlü yakalandı
        Amedsporlu futbolcu Cassubie'nin kullandığı otomobil ile motosiklet çapıştı...
        Amedsporlu futbolcu Cassubie'nin kullandığı otomobil ile motosiklet çapıştı...