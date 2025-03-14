Motosiklet sürücüsünün yaralandığı kazada Amedsporlu futbolcu adli kontrolle serbest

Kaza, dün akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi Stadyum yolunda meydana geldi. Amedspor orta saha oyuncusu Yohan Cassubie’nin kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, H.D. idaresindeki motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü H.D. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan H.D., Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan H.D.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

DİYARBAKIR’da kullandığı otomobilin motosiklet ile çarpıştığı, diğer sürücü H.D.’nin (40) ağır yaralandığı kaza sonrası gözaltına alınan Amed Sportif Faaliyetler'in oyuncusu Yohan Cassubie, adli kontrol şartıyla yurt dışı yasağı konularak, serbest bırakıldı.

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