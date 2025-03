DEMOKRASİ ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, “Suriye’de barış olmasın, istikrar olmasın diyen ülkeler var. Okyanus ötesinden müdahale edip, sadece kendi çıkarını hesap edenler var” dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Diyarbakır İl Başkanlığı tarafından Sur ilçesindeki bir otelde düzenlenen iftar programına katıldı. Programa, Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, İstanbul Milletvekili Medeni Yılmaz, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, İl Başkanı Remzi Kaymak ve partililer katıldı. Programda konuşan Babacan, Türkiye’nin çektiği sorunlardan kurtulması gerektiğini ifade ederek, “Barış, savaştan iyidir. Sükut, kavgadan iyidir. Diyalog, çatışmadan iyidir. Yaşamak, ölmekten iyidir. Ülkemiz bitmek bilmeyen çatışmalardan, saldırılardan, kardeşi kardeşe kırdıranlardan çok çekti. Birliğimizi, beraberliğimizi kaybettik. Ülkenin büyük ekonomik potansiyelini kaybettik. Ama her şeyden önce canlarımızı kaybettik, bu toprakların evlatlarını kaybettik. On binlerce aileye ateş düştü. Ama artık kaybedecek tek bir günümüz, tek bir saatimiz bile yok. Ya ileriye bakacak, hep birlikte kararlılıkla yürüyeceğiz. Ya da arkamıza bakıp, yalpalayıp, bu fırsatı kaçıracağız. Ya bin yıldır beraber yaşayan insanlar olarak sarılıp helalleşeceğiz ya da çeşit çeşit bahane üretip ayrışmaya devam edeceğiz. Türkiye on yıllardır çektiği sorunlardan kurtulmalı artık” dedi.

‘SURİYE ÜZERİNDEN KRİZ ÇIKARMAK İSTEYENLERE KARŞI DİKKATLİ OLMAK ZORUNDAYIZ’

Barış çağrısı ile ilgili süreci yakından takip etiklerini söyleyen Babacan, “Geçtiğimiz ekim ayından bu yana, barış çağrılarıyla başlayıp devam eden süreci yakından izliyoruz. Çözüm için yüzde 5 bir ihtimal olsa, biz o ihtimali bile destekleriz. Evet, bir yandan bu sürece destek vereceğiz, fakat bir yandan da gözümüzü dört açacağız. Bu süreci baltalamak isteyenlere, taş koymak isteyenlere geçit vermeyeceğiz. Özellikle Suriye üzerinden kriz çıkarmak isteyenlere karşı dikkatli olmak zorundayız. İşte, Lazkiye ve çevresinde yaşananları gördük. Çatışmalar bir anda katliama döndü, yüzlerce masum insan can verdi. Daha önce de söyledim, Suriye'nin yeni güvenlik yapısında bir yeknesaklık gerekiyor, tam bir disiplin ve koordinasyon gerekiyor. Aksi halde durum çok zorlaşabilir. Fırsat kollayanlar, meydanı boş bulabilir” diye konuştu.