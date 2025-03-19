Önünü kestikleri cipin sürücüsünü tabancayla başından vurdular (2)

Diyarbakır’da şüphelilerin araçla önünü kesip, tabancayla başından vurdukları cipteki Umut Y.’nin hastanedeki tedavisi sürerken, jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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