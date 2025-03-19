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        Teyzelerinin dini nikahlı eşini öldüren 4 şüpheli, tutuklandı

        DİYARBAKIR'da, dini nikahla birlikte yaşadığı kadının yeğenlerinin bıçaklı saldırısına uğrayan Abdullah Aras (65) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 23:54 Güncelleme: 20.03.2025 - 00:00
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        Teyzelerinin dini nikahlı eşini öldüren 4 şüpheli, tutuklandı
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        DİYARBAKIR’da, dini nikahla birlikte yaşadığı kadının yeğenlerinin bıçaklı saldırısına uğrayan Abdullah Aras (65) hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan 7 şüpheliden 4’ü tutuklandı.

        Olay, 17 Mart’ta Bağlar ilçesi Oğlaklı Mahallesi’nde meydana geldi. Teyzelerinin dini nikahla birlikte yaşadığı Abdullah Aras’ın adresini tespit eden şüpheliler, binanın giriş katındaki dairenin balkon camını kırarak, içeriye girdi. Aras’ı dövüp yanlarında getirdikleri bıçakla yaralayan şüpheliler kaçtı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Aras, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

        Olayla ilgili başlatılan soruşturmada jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan 7 şüpheliden 1’i kadın 4’ü, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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