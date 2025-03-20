Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Rojin'in babası: Bugün doğum günü, ne yazık ki mezarındayız

        VAN'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in (21) ailesi, bugün doğum günü olan kızlarının mezarını ziyaret etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 16:21 Güncelleme: 20.03.2025 - 16:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rojin'in babası: Bugün doğum günü, ne yazık ki mezarındayız
        ABONE OL

        VAN'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in (21) ailesi, bugün doğum günü olan kızlarının mezarını ziyaret etti. Kabaiş’in babası Nizamettin Kabaiş, "Bugün Rojin'imin doğum günüdür. 22 yaşına girdi. Doğum günü nedeniyle mezara geldik. Rojin'in doğum gününü evde kutluyorduk. Ne yazık ki bugün mezarındayız" dedi.

        Van'da kaldığı yurttan 27 Eylül 2024'te çıkan ve bir daha haber alınamayan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş'in cansız bedeni, 15 Ekim'de Mehmet Emin Ankay (60) tarafından kırsal Mollakasım Mahallesi'nde bulundu. Otopsi sonucuna göre genç kızın ölümü nedeninin suda boğulma olduğu belirtildi.

        Rojin Kabaiş'in cenazesi, memleketi Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki Yeniköy Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Devam eden soruşturmaya ikinci bir savcı görevlendirildi. Yeni savcı Rojin'in babası Nizamettin Kabaiş ile annesi ve 3 kız kardeşinin yeniden ifadelerine başvurdu. 16 Ocak'ta Avukat Nahit Eren ile Diyarbakır Adliyesi'ne gelen Nizamettin Kabaiş ve ailesi, SEGBİS üzerinden savcıya ifade verdi.

        'HAKKIMIZI HELAL ETMİYORUZ'

        Ailesi, bugün doğum olan Rojin'in Bağlar ilçesindeki mezarına gitti. Ziyarette Yasin-i Şerif okundu, dualar edildi. Burada DHA'ya konuşan Nizamettin Kabaiş, kızının doğum günü vesilesiyle mezarına geldiğini belirterek, "Bugün Rojin'imin doğum günüdür. 22 yaşına girdi. Doğum günü nedeniyle mezara geldik. Rojin'in doğum gününü evde kutluyorduk. Ne yazık ki bugün mezarındayız. Allah onun hakkını bırakmasın. Şu ana kadar kimse gözaltına alınmadı. Ben ve ailem onlara hakkımızı helal etmiyoruz. Üniversite ve yurt buna sebeptir. Genç kıza sahip çıkmadılar. Onlara emanet ettim" diye konuştu.

        'KIZIM İNTİHAR ETMEDİ'

        6 aydır aynı acıyı yaşadıklarını belirten Kabaiş, "Bu mübarek ramazan ayında Allah'a yalvarıyorum. İnşallah suçlular kimse bir an önce yakalanır. Onlar da cezasını çeksin. Biraz da olsa rahatlayalım. Savcılıktan rica ediyorum; bu katiller kimse yakalayın. Rojin'imi darbettiler ve katlettiler. Daha sonra göl kenarına bıraktılar. Kızım intihar etmedi. Rojin'i öldürdüler. Ölüm sebebini bilmiyoruz. Bu çok büyük bir acı ve zor bir durumdur. Darp izleri ve 2 erkek DNA'sı var. Boğazına zarar vermişler. Görevlendirilen ikinci savcı, bize büyük bir umut verdi. Kuyuda iğne arar gibi konunun üzerine gideceğini söyledi. Bir hafta sonra yine yanına gidip görüşeceğiz" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AK Partili Çelik: Değerlendirecek olan siyasiler değil
        AK Partili Çelik: Değerlendirecek olan siyasiler değil
        Sosyal medya ve internet erişim problemi sürüyor
        Sosyal medya ve internet erişim problemi sürüyor
        87 şüphelinin ifade işlemleri başladı
        87 şüphelinin ifade işlemleri başladı
        Milli Takım A Ligi aşkına sahada!
        Milli Takım A Ligi aşkına sahada!
        Öldüren yumruğa istenen ceza belli oldu!
        Öldüren yumruğa istenen ceza belli oldu!
        Kan donduran olay! Babasını uyurken katletti!
        Kan donduran olay! Babasını uyurken katletti!
        Yaşlı yolcuya hakaret etti... Metrodan attılar!
        Yaşlı yolcuya hakaret etti... Metrodan attılar!
        Kız yurdunda dehşet dolu dakikalar!
        Kız yurdunda dehşet dolu dakikalar!
        Doğal magnezyum deposu 11 meyve!
        Doğal magnezyum deposu 11 meyve!
        "Lucas ile sevgili değiliz"
        "Lucas ile sevgili değiliz"
        Dişi çekildikten sonra kanaması durdurulamayan Toprak öldü
        Dişi çekildikten sonra kanaması durdurulamayan Toprak öldü
        Talisca'da yoğun mesai!
        Talisca'da yoğun mesai!
        Adeta eser fışkırıyor
        Adeta eser fışkırıyor
        "ABD, Türkiye'nin Gazprombank muafiyetini uzattı"
        "ABD, Türkiye'nin Gazprombank muafiyetini uzattı"
        Fenerbahçe için sürpriz iddia!
        Fenerbahçe için sürpriz iddia!
        Oval Ofis'e kola düğmesi geri döndü
        Oval Ofis'e kola düğmesi geri döndü
        Diploma iptalinin gerekçesi açıklandı
        Diploma iptalinin gerekçesi açıklandı
        40 milyon lirayla yakalandı
        40 milyon lirayla yakalandı
        TCMB'den döviz açıklaması
        TCMB'den döviz açıklaması
        Hızlı ve büyük problemlerle yaşlanıyoruz
        Hızlı ve büyük problemlerle yaşlanıyoruz

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü için farkındalık etkinliği d...
        Diyarbakır'da 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü için farkındalık etkinliği d...
        Diyarbakır'da depremler sonrası yapılan çalışmalar değerlendirildi
        Diyarbakır'da depremler sonrası yapılan çalışmalar değerlendirildi
        Diyarbakır'da yeni teknikle kapalı böbrek taşı ameliyatı yapıldı
        Diyarbakır'da yeni teknikle kapalı böbrek taşı ameliyatı yapıldı
        Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu kapsamında 5 zanlı tutuklandı
        Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu kapsamında 5 zanlı tutuklandı
        Diyarbakır'da nevruz hazırlığı; 3 ton odun yakılacak
        Diyarbakır'da nevruz hazırlığı; 3 ton odun yakılacak
        Dişi çekildikten sonra kanaması durdurulamayan Toprak, öldü
        Dişi çekildikten sonra kanaması durdurulamayan Toprak, öldü