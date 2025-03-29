Diyarbakır'da evlat nöbetinde 11'inci bayram
DİYARBAKIR'da çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, HDP binası önündeki 11'inci bayramlarına da buruk girdi.
DİYARBAKIR’da çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, HDP binası önündeki 11’inci bayramlarına da buruk girdi. Oğlu Ramazan için evlat nöbetini sürdüren Recep Üçdağ, “Örgüt size ölümden başka bir şey veremez. Bırakın gelin, bu cennet vatanımıza, ülkemize. Ceza yok, bir şey yok. Bütün gençlere çağrım şudur; bırakın silahları gelin ülkemizin güvenlik güçlerine teslim olun” dedi.
Diyarbakır'da çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlattı. 382 ailenin dönüşümlü olarak 2035 gündür sürdürdüğü eylemde şu ana kadar 60 aile çocuğuna kavuştu. Evlat nöbetindeki 11'inci bayramlarına da buruk giren aileler, çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.
‘BIRAKIN SİLAHLARI GELİN’
2015’te 16 yaşındayken kaçırılan oğlu Ramazan için evlat nöbetini sürdüren Recep Üçdağ, “Oğlum olmadan bayramlar geçirdim. Tüm gençlere çağrım şudur; artık bırakın örgütün yalanlarını. Örgüt size ölümden başka bir şey veremez. Bırakın gelin, bu cennet vatanımıza, ülkemize. Güvenlik güçlerimize teslim olun. Ceza yok bir şey yok. Bütün gençlere çağrım şudur; bırakın silahları, gelin ülkemizin güvenlik güçlerine teslim olun” diye konuştu.
‘SİZ GELENE KADAR BURADAYIZ’
2014’te 17 yaşındayken kaçırılan kızı Hayal için evlat nöbetini sürdüren Süheyla Demir ise “11 senedir kızımın yolunu gözlüyorum. Burada evlatlarımızdan ayrıyız. Ciğerimiz yanıyor. Bizim için bayramın hiçbir anlamı yok. Biz çocuklarımızdan uzak olduğumuz için hep buruk geçiyor. Herkes bayramda sevinirken biz ağlıyoruz, gözümüz yolda. Eğer beni görüyor veya duyuyorlarsa anneleriniz, babalarınız burada 6 yıldır yolunuzu gözlüyor. Biz de isterdik herkes gibi bayramı mutlu bir şekilde geçirelim. Ama sizden ayrıyız. Bu bizim için çok zor. Gelin teslim olun. Devletimiz güçlüdür. Gelin anne ve babalarınızın dizlerinin önünde oturun. Lütfen gelin, sizden tek isteğimiz budur. Bu sizin için şans. Bir süreç başladı. Sizi bekliyoruz burada. Siz gelene kadar biz buradayız ve buradan kalkmıyoruz” dedi.
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