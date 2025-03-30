Diyarbakır'da Narin ve Rojin'in mezarlarına ziyaretçi akını

DİYARBAKIRLILAR, Bağlar ilçesinde öldürülüp çuvala konularak cesedi dere yatağına gizlenen Narin Güran (8) ile Van’da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in (21) mezarlarını ziyaret ederek dua etti, bayram şekeri bıraktı.

Diyarbakır’da Ramazan Bayramı’nın ilk günü mezarlıklar, yakınlarının kabirlerini ziyaret edip dua edenlerle doldu. Diyarbakırlılar, Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kaybolduktan sonra arama çalışmalarının 19'uncu gününde dere yatağında çuvalda, üzeri 30, 25 ve 20 kilo ağırlığındaki 3 taşla kapatılıp, çalılıklarla gizlenmiş halde cansız bedeni bulunan Narin Güran ile Van'da kaldığı yurttan 27 Eylül 2024’te çıktıktan sonra, bir daha haber alınamayan, arama çalışmalarının 18’inci gününde Mollakasım Mahallesi’nde kıyıda cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in de kabirlerini ziyaret ederek dua etti, bayram şekeri bıraktı.

'İÇİMİZDE DERİN BİR YARA BIRAKTI'

Narin Güran’ın Tavşantepe Mahallesi’ndeki mezarını ziyaret eden Sabahattin Çiçek, Çanakkale’den bayram ziyareti için geldiğini belirterek, “Aslen Diyarbakırlıyım ama Çanakkale’de yaşıyorum. Bayram için Diyarbakır’a geldim. Bayramdan dolayı çocuklarımla beraber Narin’in mezarını ziyarete geldik. Çocuklar şeker bıraktı. Narin’in bayramını kutlamak istediler. Ülke olarak, vicdan sahibi olan herkesi derinden üzdü. İçimizde derin bir yara bıraktı. Allah hakkını bırakmasın” dedi.