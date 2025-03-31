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        1 çocuk annesi, tartıştığı eşi tarafından öldürüldü

        DİYARBAKIR'da 1 çocuk annesi Dilan Aslan (37), tartıştığı eşi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 10:49 Güncelleme: 31.03.2025 - 10:55
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        1 çocuk annesi, tartıştığı eşi tarafından öldürüldü
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        DİYARBAKIR'da 1 çocuk annesi Dilan Aslan (37), tartıştığı eşi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

        Olay, gece saatlerinde Mevlana Halit Mahallesi 35'inci sokakta meydana geldi. Dilan Aslan ile ismi öğrenilemeyen eşi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile eşi, tabancayla Aslan'a ateş etti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Aslan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan eşi, daha sonra polis merkezine giderek teslim oldu. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, Aslan'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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