Amed Sportif Faaliyetler-Alagöz Holding Iğdıspor: 0-0

Maçta eşitlik bozulmadı, Amed Sportif Faaliyetler, evinde karşılaştığı Alagöz Holding Iğdır FK ile 0-0 berabere kaldı. Amed Sportif Faaliyetler, bu sonuçla puanını 47'ye çıkararak Play-Off potasına girdi.

Maçın ilk yarısına 1 dakika ilave edildi. Karşılaşmanın ilk yarısında gol olmadı. İkinci yarıda, 82'nci dakikada Amed Sportif Faaliyetler soldan geliştirdiği atakta Moreno, son çizgiye inip kale alanına ortaladı. Kaleci Bahadır'dan seken topa Yılmaz, sol ayağının üstüyle vuruşunu yaptı. Kaleye doğru yönelen topu savunma çizgiden çıkardı.

Amed Sportif Faaliyetler, 1’inci Lig’in 32’nci haftasında sahasında konuk ettiği Alagöz Holding Iğdır FK ile 0-0 berabere kaldı.

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