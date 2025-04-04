Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Amed Sportif Faaliyetler-Alagöz Holding Iğdıspor: 0-0

        STAT:DiyarbakırHAKEMLER: Yiğit Arslan, Sabri Öğe, Mehmet PekmezciAMED SPORTİF FAALİYETLER: Erce Kardeşler, Uğur Adem Gezer, Murat Uçar(Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 22:16 Güncelleme: 04.04.2025 - 22:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amed Sportif Faaliyetler-Alagöz Holding Iğdıspor: 0-0
        ABONE OL

        STAT:Diyarbakır

        HAKEMLER: Yiğit Arslan, Sabri Öğe, Mehmet Pekmezci

        AMED SPORTİF FAALİYETLER: Erce Kardeşler, Uğur Adem Gezer, Murat Uçar(Dk. 90+7 Batuhan Tur), Veli Çetin, Ömer Bayram, Adama Traore, Oktay Aydın(Dk. 77 B. Poko), Çekdar Orhan(Dk. 77 C. Keita), Daniel Moreno, Yılmaz Ceylan, Fernando Andrade(Dk. 76 Y. Cassubie)

        ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK: Bahadır Han Gündoğdu, Alim Öztürk, Eysseric, Ahmet Engin(Dk. 72 A. Regattin), Mert Çölgeçen, Caner Cavlun(Dk. 60 Ali Yaşar), Thuram(Dk. 61 G. Bruno), Gökcan Kaya(Dk. A. Conte), Serkan Asan, Burak Bekaroğlu, Muammer Sarıkaya(Dk. 89 V. Ethemi)

        SARI KARTLAR: Dk. 82 Ömer Bayram (Amed Sportif Faaliyetler) Dk. 88 Alım Öztürk, Dk. 90+1 Mert Çölgeçen (Alagöz Holding Iğdır FK)

        Amed Sportif Faaliyetler, 1’inci Lig’in 32’nci haftasında sahasında konuk ettiği Alagöz Holding Iğdır FK ile 0-0 berabere kaldı.

        Maçta,15'inci dakikada Alagöz Holding Iğdır FK kalecisi Bahadır'ın ayağının altından kaçırdığı topa hareketlenen Çekdar, sol çaprazdan sol ayağının üstüyle vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

        20'nci dakikada Amed Sportif Faaliyetler'de sağdan ceza sahasına girip son çizgiye inen Moreno, penaltı noktasına doğru ortaladı. Çekdar'ın sol ayağının üstüyle sağ köşeye yaptığı sert şutu kaleci Bahadır kurtardı.

        Maçın ilk yarısına 1 dakika ilave edildi. Karşılaşmanın ilk yarısında gol olmadı. İkinci yarıda, 82'nci dakikada Amed Sportif Faaliyetler soldan geliştirdiği atakta Moreno, son çizgiye inip kale alanına ortaladı. Kaleci Bahadır'dan seken topa Yılmaz, sol ayağının üstüyle vuruşunu yaptı. Kaleye doğru yönelen topu savunma çizgiden çıkardı.

        Müsabakanın sonuna 7 dakika ilave edildi.

        Maçta eşitlik bozulmadı, Amed Sportif Faaliyetler, evinde karşılaştığı Alagöz Holding Iğdır FK ile 0-0 berabere kaldı. Amed Sportif Faaliyetler, bu sonuçla puanını 47'ye çıkararak Play-Off potasına girdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        EPDK açıkladı: Elektriğe yüzde 25 zam
        EPDK açıkladı: Elektriğe yüzde 25 zam
        Fed Başkanından kritik açıklamalar
        Fed Başkanından kritik açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli, mesaisine başladı
        MHP lideri Bahçeli, mesaisine başladı
        Trump: Çin paniğe kapıldı
        Trump: Çin paniğe kapıldı
        Sokakta önlerini kesti: 2 ölü, 1 yaralı
        Sokakta önlerini kesti: 2 ölü, 1 yaralı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        ABD'den Rusya açıklamaları
        ABD'den Rusya açıklamaları
        Olaylı derbinin sevkleri açıklandı!
        Olaylı derbinin sevkleri açıklandı!
        Bakan Şimşek'ten ABD'nin gümrük vergilerine ilişkin açıklama
        Bakan Şimşek'ten ABD'nin gümrük vergilerine ilişkin açıklama
        G.Saray'dan F.Bahçe'ye Mourinho tepkisi!
        G.Saray'dan F.Bahçe'ye Mourinho tepkisi!
        İstanbul'da dehşet! Taksi şoförü kadın yolcuyu dövdü!
        İstanbul'da dehşet! Taksi şoförü kadın yolcuyu dövdü!
        Bakan Fidan: İsrail ile karşı karşıya gelmek istemiyoruz
        Bakan Fidan: İsrail ile karşı karşıya gelmek istemiyoruz
        F.Bahçe'den 4 Nisan hatırlatması: Failler nerede?
        F.Bahçe'den 4 Nisan hatırlatması: Failler nerede?
        En ucuz iPhone 71.499 lira olabilir
        En ucuz iPhone 71.499 lira olabilir
        Jose Mourinho için Brezilya iddiası!
        Jose Mourinho için Brezilya iddiası!
        Türkiye'nin, ABD'ye zeytinyağı ihracatında avantajlı konuma gelmesi bekleniyor
        Türkiye'nin, ABD'ye zeytinyağı ihracatında avantajlı konuma gelmesi bekleniyor
        İstanbul Film Festivali’nde seyretmek istediğim 10 film
        İstanbul Film Festivali’nde seyretmek istediğim 10 film
        İlk müdahale görüntüsü ortaya çıktı
        İlk müdahale görüntüsü ortaya çıktı
        "İhracatta tarihimizin en yüksek 2. seviyesine ulaştık"
        "İhracatta tarihimizin en yüksek 2. seviyesine ulaştık"
        O hormonun etkisi sandığınızdan büyük!
        O hormonun etkisi sandığınızdan büyük!

        Benzer Haberler

        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Diyarbakır'da devrilen motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Diyarbakır'da devrilen motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Pınar'ın otomobilde silahla ölümünde eşine ağırlaştırılmış müebbet hapis ce...
        Pınar'ın otomobilde silahla ölümünde eşine ağırlaştırılmış müebbet hapis ce...
        Yolcusu rahatsızlanınca acil iniş yapıp, arızalanan İngiliz uçağı yeniden h...
        Yolcusu rahatsızlanınca acil iniş yapıp, arızalanan İngiliz uçağı yeniden h...
        Yolcusu rahatsızlanıca acil iniş yapıp, arızalanan İngiliz uçağı yeniden ha...
        Yolcusu rahatsızlanıca acil iniş yapıp, arızalanan İngiliz uçağı yeniden ha...
        İngiltere'den Hindistan'a giderken rahatsızlanan yolcu için Diyarbakır'a ac...
        İngiltere'den Hindistan'a giderken rahatsızlanan yolcu için Diyarbakır'a ac...