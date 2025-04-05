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        Munzur Çayı'nda biri 100 kiloluk 3 turna balığı yakaladı

        DİYARBAKIR'dabalık işletmecisi Özgür Altaş (28), kuzenleri ile birlikte Tunceli'deki Munzur Çayı'nda 25, 50 ve 100 kiloluk 3 turna balığı yakaladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 12:21 Güncelleme: 05.04.2025 - 12:25
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        Munzur Çayı'nda biri 100 kiloluk 3 turna balığı yakaladı
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        DİYARBAKIR'dabalık işletmecisi Özgür Altaş (28), kuzenleri ile birlikte Tunceli'deki Munzur Çayı'nda 25, 50 ve 100 kiloluk 3 turna balığı yakaladı. Altaş'ın yakaladığı balıklar, 1 saat içerisinde tükendi.

        Balık restoranı işletmecisi Özgür Altaş, kuzenleri ile birlikte gittiği Tunceli'deki Munzur Çayı'nda 25, 50 ve 100 kiloluk 3 turna balığı yakaladı. Altaş'ın işletmesine getirip sosyal medya hesabından paylaştığı balıklar, yaklaşık 1 saat içerisinde tükendi.

        'GÖRDÜĞÜNÜZ GİBİ CAM GİBİDİR'

        Turna balığının çok tercih edildiğini belirten Altaş, "Diyarbakır'a bu kiloda ilk defa böyle bir balık gelmiştir. Bu balığımız 100 kilodur. Balığımızı temizledik, gördüğünüz gibi cam gibidir. Bu balığı dün sabah saatlerinde Munzur Çayı’nda yakaladık ve bu sabah da dükkanımıza getirdik. Soyma işlemini yaptık. Serin ve kayalık yerde yetişen, nadir bulunan bir balıktır. Bayram nedeniyle şansımız yaver gittiği için böyle 100 kiloluk bir balık yakaladık. Aynı zamanda 50 ve 25 kiloluk 2 balık daha yakaladık. 1980 yılından beri balık işi yapıyoruz ve yaklaşık 30-35 senedir amcamın oğlu bu işle ilgileniyor. Bu balık kolay kolay bulunmuyor. Çünkü küçükleri dikenli olduğu için müşteriler bunu istiyor. Bunlar küçükbaş hayvan gibi kemikleri iri olduğu için kimseyi rahatsız etmediği için en çok tercih edilen balık türüdür" dedi.

        'İLK KEZ BÖYLE BİR TURNA GÖRDÜK'

        Balık ustası Hüseyin Aksoy (55) ise ilk kez böyle bir balık gördüklerini ifade ederek, "Diyarbakır'da ilk kez böyle bir balık gördük. 35-40 yıldır bu işin içindeyim. İlk kez böyle bir turna gördük. Çok güzel ve tadı da güzeldir. Kime verdiysek, her zaman bu balığı istiyor. Şu anda müşterilerimiz kesim için bekliyor. Balığımızı sattık. Müşterilerimiz arayıp, 'Balığı kesin, almaya geliyoruz' dediler" diye konuştu.

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