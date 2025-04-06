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        Narin'in son doğum günü görüntüleri ortaya çıktı

        DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde geçen yıl öldürülüp çuvala konularak cesedi dere yatağına gizlenen Narin Güran'ın (8) son doğum gününe ait görüntüler ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.04.2025 - 12:26 Güncelleme: 06.04.2025 - 12:26
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        Narin'in son doğum günü görüntüleri ortaya çıktı
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        DİYARBAKIR’ın Bağlar ilçesinde geçen yıl öldürülüp çuvala konularak cesedi dere yatağına gizlenen Narin Güran’ın (8) son doğum gününe ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde pastanın üzerindeki muma üfleyen Narin, önce babası Arif Güran’a ardından annesi Yüksel Güran’a sarılıyor.

        Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kaybolduktan sonra arama çalışmalarının 19'uncu gününde dere yatağında çuvalda, üzeri 30, 25 ve 20 kilo ağırlığındaki 3 taşla kapatılıp, çalılıklarla gizlenmiş halde cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın ölümüne ilişkin tutuklanan 12 kişiden 4'ü hakkında Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede; aracında Narin'e ait DNA ve kıl örneği bulunan amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile gözaltına alındıktan sonra cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında HTS ve baz istasyonu kayıtlarına göre, olay anında aynı evde oldukları tespit edildiği belirtilerek, 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Davanın 26 Aralık'ta başlayan ve 28 Aralık'ta sona eren 2'nci duruşmasında Salim Güran, Enes Güran ve Yüksel Güran'a 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetti.

        Tutuklu sanıkların avukatları, müşteki sıfatıyla baba Arif Güran'ın avukatları, 'katılan' sıfatıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Diyarbakır Barosu tarafından verilen istinaf dilekçeleri, Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde incelendi. 17 klasörden oluşan dava dosyası ile istinaf başvuruları, değerlendirme yapılması için Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'ne gönderildi.

        3'ü çocuk, 15 sanık ise 'Suçluyu kayırma' suçundan 14 Nisan'da hakim karşısına çıkacak.

        SON DOĞUM GÜNÜ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

        Narin Güran’ın 9 Mart 2024’te çekilen ve 8 yaşına girdiği doğum günü görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Narin, koşarak odaya girerken, içeridekiler de hep bir ağızdan ‘İyi ki doğdun Narin’ diyerek tempo tutuyor. Narin pastanın üzerindeki mumu üflerken, ağabeyi Baran'ın, yanmasın diye Narin’in saçlarını tuttuğu görülüyor. Muma üfledikten sonra Narin, babası Arif Güran ve annesi Yüksel Güran’a sarılıyor. Yüksel Güran da kızına ‘Kurban olurum sana’ diye sesleniyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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