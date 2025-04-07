Otobüsün motor kısmındaki yangını üfleyerek söndürmeye çalıştı

DİYARBAKIR’da bir yolcunun, bindiği otobüsün motor kısmında yangın çıktı. Bu sırada yolculardan birinin alevleri üfleyerek söndürmeye çalıştığı anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, sabah saatlerinde Diyarbakır-Elazığ kara yolu Devegeçidi Köprüsü mevkisinde meydana geldi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne ait şehir içi yolcu taşımacılığı yapan otobüs, hareket halindeyken motor kısmı alev aldı. Durumu fark eden otobüs şoförü aracı yol kenarına çekerek, yolcularını tahliye etti. Şoför durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirirken, bu sırada yolculardan biri, otobüsün motor kısmındaki alevleri üfleyerek söndürmeye çalıştı. O anlar, cep telefonuyla görüntülendi. Yangın tüpüyle yapılan müdahaleyle alevler söndürüldü.

Yangının çıkış nedenin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.