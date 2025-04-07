Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Otobüsün motor kısmındaki yangını üfleyerek söndürmeye çalıştı

        DİYARBAKIR'da bir yolcunun, bindiği otobüsün motor kısmında yangın çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 12:45 Güncelleme: 07.04.2025 - 12:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otobüsün motor kısmındaki yangını üfleyerek söndürmeye çalıştı
        ABONE OL

        DİYARBAKIR’da bir yolcunun, bindiği otobüsün motor kısmında yangın çıktı. Bu sırada yolculardan birinin alevleri üfleyerek söndürmeye çalıştığı anlar cep telefonuyla görüntülendi.

        Olay, sabah saatlerinde Diyarbakır-Elazığ kara yolu Devegeçidi Köprüsü mevkisinde meydana geldi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne ait şehir içi yolcu taşımacılığı yapan otobüs, hareket halindeyken motor kısmı alev aldı. Durumu fark eden otobüs şoförü aracı yol kenarına çekerek, yolcularını tahliye etti. Şoför durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirirken, bu sırada yolculardan biri, otobüsün motor kısmındaki alevleri üfleyerek söndürmeye çalıştı. O anlar, cep telefonuyla görüntülendi. Yangın tüpüyle yapılan müdahaleyle alevler söndürüldü.

        Yangının çıkış nedenin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Borsalarda deprem
        Borsalarda deprem
        "Küresel ekonomide Almanya - Fransa büyüklüğünde kayıp yaşanabilir"
        "Küresel ekonomide Almanya - Fransa büyüklüğünde kayıp yaşanabilir"
        Netanyahu UCM endişesiyle ABD rotasını uzattı
        Netanyahu UCM endişesiyle ABD rotasını uzattı
        Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanında!
        Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanında!
        Gişelerde ikiz facia! Görüntü dehşete düşürdü!
        Gişelerde ikiz facia! Görüntü dehşete düşürdü!
        İstanbul'da dehşet! 1'i hamile kadın, 2 kişi öldürüldü!
        İstanbul'da dehşet! 1'i hamile kadın, 2 kişi öldürüldü!
        Penaltı kararı doğru mu?
        Penaltı kararı doğru mu?
        İstanbul'un göbeğindeki inanılmaz ölümde karar çıktı!
        İstanbul'un göbeğindeki inanılmaz ölümde karar çıktı!
        Eşinden boşanmış, 1 çocuk babası! Sapık yakalandı!
        Eşinden boşanmış, 1 çocuk babası! Sapık yakalandı!
        "Üç puandan çok daha fazlası"
        "Üç puandan çok daha fazlası"
        Trump üçüncü dönem için aday olabilir mi?
        Trump üçüncü dönem için aday olabilir mi?
        ABD'de Trump'a karşı kitlesel protestolar
        ABD'de Trump'a karşı kitlesel protestolar
        Mourinho'dan Okan Buruk cevabı!
        Mourinho'dan Okan Buruk cevabı!
        Araştırma: Yapay tatlandırıcılar iştahı artırıyor
        Araştırma: Yapay tatlandırıcılar iştahı artırıyor
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        Başkent'te 22 gözaltı, 7 tutuklama! Sosyal medyadan fuhuş tuzağı!
        Başkent'te 22 gözaltı, 7 tutuklama! Sosyal medyadan fuhuş tuzağı!
        Aynı virüs 3 can daha aldı
        Aynı virüs 3 can daha aldı
        Çocuğa sigorta girişi avantajlı mı?
        Çocuğa sigorta girişi avantajlı mı?
        Brent petrolün varil fiyatı son 4 yılın en düşük seviyesinde
        Brent petrolün varil fiyatı son 4 yılın en düşük seviyesinde
        TIME 'dünyanın en harika yerleri' listesini paylaştı
        TIME 'dünyanın en harika yerleri' listesini paylaştı

        Benzer Haberler

        Yola çıkan domuz kazaya neden oldu: 1 ölü, 6 yaralı
        Yola çıkan domuz kazaya neden oldu: 1 ölü, 6 yaralı
        Diyarbakır'da turizmciler ve esnaf çifte bayram yaptı
        Diyarbakır'da turizmciler ve esnaf çifte bayram yaptı
        Diyarbakır'da oluşturulan gezici klinikle besi ve kümes hayvanlarına mobil...
        Diyarbakır'da oluşturulan gezici klinikle besi ve kümes hayvanlarına mobil...
        Bakımını yaptığı inek, besiciyi tekmeledi; o anlar kamerada
        Bakımını yaptığı inek, besiciyi tekmeledi; o anlar kamerada
        Güneydoğu'da hava sıcaklığı düşecek
        Güneydoğu'da hava sıcaklığı düşecek
        Diyarbakır'da, İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi
        Diyarbakır'da, İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi