Diyarbakır'da iki aile arasında silahlı kavga kamerada: 1'i polis 10 yaralı

DİYARBAKIR’da iki aile arasında ‘kız kaçırma’ meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1’i olaya müdahale etmeye çalışan polis olmak üzere 10 kişi yaralandı. Silahlı çatışma anı ise cep telefonu ile kaydedildi.

Olay, akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi 14’üncü Sokakta meydana geldi. İki aile arasında ‘kız kaçırma’ nedeniyle başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrase polis ekipleri sevk edildi. Silahlı kavga sırasında olaya müdahale etmeye çalışan polis memuru E.E. (31) ile taraflardan V.B., E.B., M.B., S.B.ve Ş.B. ile diğer gruptaki M.T., A.T., S.T. ve A.T. yaralandı. Seken kurşunlar bazı çevrede park halindeki araç ve iş yerlerine isabet etti.

Dehşet dolu silahlı çatışma anı cep telefonu kamerasına yansıdı, Görüntülerde silahla vurulduğu anlaşılan bir kişinin yardım çığlıkları ile art arda patlayan silah sesleri gecenin karanlığında yankılandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri de sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Polis memuru E.E. ile taraflardan S.B.’nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.