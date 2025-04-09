Adliye önünde tekmeli-yumruklu kavga

Olay, sabah saatlerinde, Yenişehir ilçesindeki Diyarbakır Adliyesi'nin önünde meydana geldi. Davalı iki grubun yakınları arasında, duruşma sonrası tartışma çıktı. Tartışma büyüyüp, tekmeli-yumruklu kavgaya dönüştü. Aralarında kadınların da olduğu tarafların kavga ettiği anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle taraflar ayrıldı.

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