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        Diyarbakır'daki silahlı kavgada ölen Ferhat, tarafları ayırmaya gitmiş

        DİYARBAKIR'da, iki aile arasında husumet nedeniyle çıkan silahlı kavgada yaşamını yitiren Ferhat Tangüner'in (33), tarafları ayırmak için olay yerine gittiği ve Şanlıurfa'da psikolog olarak görev yaptığı öğrenildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 12:08 Güncelleme: 10.04.2025 - 12:08
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        Diyarbakır'daki silahlı kavgada ölen Ferhat, tarafları ayırmaya gitmiş
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        DİYARBAKIR’da, iki aile arasında husumet nedeniyle çıkan silahlı kavgada yaşamını yitiren Ferhat Tangüner’in (33), tarafları ayırmak için olay yerine gittiği ve Şanlıurfa’da psikolog olarak görev yaptığı öğrenildi.

        Olay, 8 Nisan’da akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi 14’üncü Sokak’ta meydana geldi. Uzun süredir borç ve istenmeyen evlilik nedeniyle aralarında husumet bulunan iki aile sokakta karşılaştı. Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, olaya müdahale etmeye çalışan polis memuru E.E. (31) ile birlikte 9 kişi yaralandı. Seken kurşunlar park halindeki araç ve iş yerlerine isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Silahlı çatışma anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, vurulduğu anlaşılan kişinin yardım çığlıkları ile art arda patlayan silah sesleri duyuldu. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Ferhat Tangüner, doktorların çabasına rağmen yaşamını yitirdi. 2 çocuk babası Tangüner’in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Bağlar ilçesi Yeniköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.

        Olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 20 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

        EŞİNE ‘KAVGAYI AYIRMAYA GİDİYORUM’ DEMİŞ

        Ferhat Tangüner’in Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde Aile Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nde 2 yıldır psikolog olarak görev yaptığı, olay günü ise ailesinin Huzurevleri Mahallesi’ndeki evinde olduğu sırada yakınlarının kavga ettiğini gelen telefonla öğrendiği, eşine ise kavgayı ayırmaya gidip geri döneceğini söylediği öğrenildi.

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