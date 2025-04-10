Diyarbakır'daki silahlı kavgada ölen Ferhat, tarafları ayırmaya gitmiş

DİYARBAKIR’da, iki aile arasında husumet nedeniyle çıkan silahlı kavgada yaşamını yitiren Ferhat Tangüner’in (33), tarafları ayırmak için olay yerine gittiği ve Şanlıurfa’da psikolog olarak görev yaptığı öğrenildi.

Olay, 8 Nisan’da akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi 14’üncü Sokak’ta meydana geldi. Uzun süredir borç ve istenmeyen evlilik nedeniyle aralarında husumet bulunan iki aile sokakta karşılaştı. Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, olaya müdahale etmeye çalışan polis memuru E.E. (31) ile birlikte 9 kişi yaralandı. Seken kurşunlar park halindeki araç ve iş yerlerine isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Silahlı çatışma anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, vurulduğu anlaşılan kişinin yardım çığlıkları ile art arda patlayan silah sesleri duyuldu. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Ferhat Tangüner, doktorların çabasına rağmen yaşamını yitirdi. 2 çocuk babası Tangüner’in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Bağlar ilçesi Yeniköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.