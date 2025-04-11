14 yaşındaki Ümeyir'den 2 gündür haber yok
DİYARBAKIR'da 2 gün önce evden çıkan Ümeyir Çağmar'dan (14) haber alınamıyor.
DİYARBAKIR'da 2 gün önce evden çıkan Ümeyir Çağmar'dan (14) haber alınamıyor.
Silvan ilçesi Keklikdere Mahallesi'nde yaşayan Ümeyir Çağmar, 2 gün önce evden ayrıldı. Akşam saatlerinde evine dönmeyen Çağmar’ı bulamayan ailesi, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Ümeyir Çağmar’ın bulunması için bölgeye ekipleri sevk edildi. Çağmar'ı arama çalışmaları sürüyor.
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