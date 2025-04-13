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        Diyarbakır'da 1 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 22 kişi tutuklandı

        DİYARBAKIR'da, iki aile arasında husumet nedeniyle çıkan, Ferhat Tangüner'in (33) öldüğü, 1'i polis 8 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 30 şüpheliden 22'si tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 16:54 Güncelleme: 13.04.2025 - 16:54
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        Diyarbakır'da 1 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 22 kişi tutuklandı
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        DİYARBAKIR’da, iki aile arasında husumet nedeniyle çıkan, Ferhat Tangüner’in (33) öldüğü, 1’i polis 8 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 30 şüpheliden 22'si tutuklandı.

        Olay, 8 Nisan’da akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi 14’üncü Sokak’ta meydana geldi. Uzun süredir borç ve istenmeyen evlilik nedeniyle aralarında husumet bulunan iki aile sokakta karşılaştı. Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, olaya müdahale etmeye çalışan polis memuru E.E. (31) ile birlikte 9 kişi yaralandı. Seken kurşunlar park halindeki araç ve iş yerlerine isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Silahlı çatışma anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ferhat Tangüner, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. 2 çocuk babası Tangüner’in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Bağlar ilçesi Yeniköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.

        Ferhat Tangüner’in Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde Aile Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nde 2 yıldır psikolog olarak görev yaptığı, olay günü ise ailesinin Huzurevleri Mahallesi’ndeki evinde olduğu sırada yakınlarının kavga ettiğini gelen telefonla öğrendiği, eşine ise kavgayı ayırmaya gidip geri döneceğini söylediği öğrenildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaya ilişkin yürütülen çalışmalarda, 30 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda, 5 tabanca ve 3 pompalı tüfek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip, mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 22’si tutuklanarak cezaevine gönderildi, diğerleri adli kontrolle serbest bırakıldı.

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