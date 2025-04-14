DHA:DİYARBAKIR’daNarin Güran cinayetine ilişkin 'Suçluyu kayırma' suçundan bugün 17’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde ilk kez hakim karşısına çıkacak olan 3'ü çocuk 15 şüpheliden olan 6 tutuklu adliyeye sevk edildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.