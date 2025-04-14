Narin cinayetinde 6'sı tutuklu 15 sanık, 'Suçluyu kayırma' suçundan hakim karşısında (3)

DURUŞMAYA30 DAKİKA ARA VERİLDİ

Narin Güran cinayetine ilişkin 6’sı tutuklu, 15 sanığın 'Suçluyu kayırma' suçundan 17’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davanın duruşmasında tutuklu sanıklar Fuat Güran, Maşallah Güran, Mehmet Selim Atasoy, Mehmet Şevki Kaya ve Muhammed Kaya ile tutuksuz sanıklar Şeyma Kaya, Hediye Güran, İbrahim Halil Güran, Kurtuluş Güran ve Ömer Faruk Güran’ın ifadeleri tamamlandı. Mahkeme, duruşmaya 30 dakika ara verdi. Aranın ardından tutuklu sanık Birsen Güran ile tutuksuz sanıklar Barış Güran ve M.G. (15), İ.K. (16) ve R.A.’nın (15) sorgusuna başlanacak.