Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Narin cinayetinde 6'sı tutuklu 15 sanık, 'Suçluyu kayırma' suçundan hakim karşısında (3)

        DURUŞMAYA30 DAKİKA ARA VERİLDİNarin Güran cinayetine ilişkin 6'sı tutuklu, 15 sanığın 'Suçluyu kayırma' suçundan 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davanın duruşmasında tutuklu sanıklar Fuat Güran, Maşallah Güran, Mehmet Selim Atasoy, Mehmet Şevki Kaya ve Muhammed Kaya ile tutuksuz sanıklar Şeyma Kaya, Hediye Güran, İbrahim Halil Güran, Kurtuluş Güran ve Ömer Faruk Güran'ın ifadeleri tamamlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 13:06 Güncelleme: 14.04.2025 - 13:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Narin cinayetinde 6'sı tutuklu 15 sanık, 'Suçluyu kayırma' suçundan hakim karşısında (3)
        ABONE OL

        DURUŞMAYA30 DAKİKA ARA VERİLDİ

        Narin Güran cinayetine ilişkin 6’sı tutuklu, 15 sanığın 'Suçluyu kayırma' suçundan 17’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davanın duruşmasında tutuklu sanıklar Fuat Güran, Maşallah Güran, Mehmet Selim Atasoy, Mehmet Şevki Kaya ve Muhammed Kaya ile tutuksuz sanıklar Şeyma Kaya, Hediye Güran, İbrahim Halil Güran, Kurtuluş Güran ve Ömer Faruk Güran’ın ifadeleri tamamlandı. Mahkeme, duruşmaya 30 dakika ara verdi. Aranın ardından tutuklu sanık Birsen Güran ile tutuksuz sanıklar Barış Güran ve M.G. (15), İ.K. (16) ve R.A.’nın (15) sorgusuna başlanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Antalya'da diplomasi trafiği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Antalya'da diplomasi trafiği
        Villaya el bombası atmışlardı! 'Haraç ver' furyası!
        Villaya el bombası atmışlardı! 'Haraç ver' furyası!
        Sokakta Hatice'nin boğazını kesmişti! İşte caninin gerekçesi!
        Sokakta Hatice'nin boğazını kesmişti! İşte caninin gerekçesi!
        Zelenskiy Trump'ı Kiev'e davet etti
        Zelenskiy Trump'ı Kiev'e davet etti
        "Evde vefat" iddiasından kardeş vahşeti çıktı!
        "Evde vefat" iddiasından kardeş vahşeti çıktı!
        Kripto paralarda OM şoku
        Kripto paralarda OM şoku
        Hayatının baharında... Tünelde ölüm!
        Hayatının baharında... Tünelde ölüm!
        Süper Lig'de şampiyonu açıkladılar!
        Süper Lig'de şampiyonu açıkladılar!
        Otomotiv sanayisinde 'plug-in' alarmı
        Otomotiv sanayisinde 'plug-in' alarmı
        Eski hakemler değerlendirdi: Penaltı!
        Eski hakemler değerlendirdi: Penaltı!
        'En iyi kıyma yemeği' seçildi!
        'En iyi kıyma yemeği' seçildi!
        Cem'in göç bilançosu
        Cem'in göç bilançosu
        Kiracı, iş yeri sahibi kavgası cinayetle bitti!
        Kiracı, iş yeri sahibi kavgası cinayetle bitti!
        Bir çocukları vardı... Kocasını kalbinden bıçakladı!
        Bir çocukları vardı... Kocasını kalbinden bıçakladı!
        Kahreden kaza... Karı koca can verdi!
        Kahreden kaza... Karı koca can verdi!
        Ezhel'in bağışı iade edildi
        Ezhel'in bağışı iade edildi
        Boykot haftasında kartlı harcamalarda ne yaşandı?
        Boykot haftasında kartlı harcamalarda ne yaşandı?
        Tepki yağdı
        Tepki yağdı
        Pişman olan ücretliye vergi cezası yok
        Pişman olan ücretliye vergi cezası yok
        İçim Süt'ten yenilenebilir enerji hamlesi
        İçim Süt'ten yenilenebilir enerji hamlesi

        Benzer Haberler

        Dicle Üniversitesi Rektörlüğünce, "bıçak parası" istediği iddia edilen öğre...
        Dicle Üniversitesi Rektörlüğünce, "bıçak parası" istediği iddia edilen öğre...
        Narin cinayetinde 6'sı tutuklu 15 sanık, 'Suçluyu kayırma' suçundan hakim k...
        Narin cinayetinde 6'sı tutuklu 15 sanık, 'Suçluyu kayırma' suçundan hakim k...
        Diyarbakır Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi alkol ve madde bağımlıları için u...
        Diyarbakır Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi alkol ve madde bağımlıları için u...
        Diyarbakır'da hakkında 14 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari...
        Diyarbakır'da hakkında 14 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari...
        Narin Güran cinayetiyle ilgili 12 sanık ile suça sürüklenen 3 çocuğun yargı...
        Narin Güran cinayetiyle ilgili 12 sanık ile suça sürüklenen 3 çocuğun yargı...
        Narin cinayetinde 6'sı tutuklu 15 sanık, 'Suçluyu kayırma' suçundan hakim k...
        Narin cinayetinde 6'sı tutuklu 15 sanık, 'Suçluyu kayırma' suçundan hakim k...