Narin cinayetinde 6'sı tutuklu 15 sanık, 'Suçluyu kayırma' suçundan hakim karşısında (7)
9SAAT SÜREN DURUŞMA 25 NİSAN'A ERTELENDİDiyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra dere yatağında cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin 6'sı tutuklu 15 sanığın, 'Suçluyu kayırma' suçundan 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davanın duruşması, 9 saat sürdü.
9SAAT SÜREN DURUŞMA 25 NİSAN’A ERTELENDİ
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra dere yatağında cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin 6’sı tutuklu 15 sanığın, 'Suçluyu kayırma' suçundan 17’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davanın duruşması, 9 saat sürdü. Duruşma sanık ve sanık avukatlarının savunmalarının ardından sona erdi. Mahkeme Başkanı, tutuklu 6 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı 25 Nisan’a erteledi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.