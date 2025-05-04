Amed Sportif Faaliyetler - Adanaspor maçının ardından

AMED Sportif Faaliyetler, 1’inci Lig’in 37’nci haftasında sahasında konuk ettiği Adanaspor'u 4-0 yendi. Maçın ardından Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Servet Çetin ile Adanaspor Teknik Sorumlusu Yılmaz Akbaşlı açıklamalarda bulundu.

Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Servet Çetin maç sonunda yaptığı açıklamada, “Öncelikle çok önemli bir insanı Sırrı Süreyya Önder'i kaybettik, mekanı cennet olsun. Ailesine de sabır diliyorum. Adanaspor, küme düşmeyi garantilemiş ama kaliteli oyuncuları da var. Aslında maça kötü başladık, sonrasında golleri bulduktan sonra ritmimizi de yakaladık. Topun hakimi bizdik zaten, daha fazla pozisyon üretebilirdik. Farklı skorla kazandık, 3 puan aldık. Ama malesef geçen hafta kaybettiğimiz için bu haftanın çok fazla önemi olmadı. Yine de 3 puanı hanemize yazdırdığımız için mutluyuz. 1 maçımız kaldı. İnşallah o maçımıza da çok iyi hazırlanıp kimsenin emeğine sıkıntı yaratmayacak şekilde o maçı da bitirip sezonu tamamlayacağız" dedi.

Adanaspor Teknik Sorumlusu Yılmaz Akbaşlı da, “Amedspor'a başarılar diliyoruz, tebrik ediyoruz. Kendilerinin hedefi var. Hedefi olmayan takımlarda düşüşler olur. Bu da insanları incitiyor. Bizim alt yapıdan gelen çocuklarımız yine sahada iyi mücadele ettiler. 2 genç oyuncumuz A takıma yükseldi. Onlar sahada iyi oyun sergilediler. Tabi hedef olmayınca oyuncular da istek ve arzu düşüyor. Bu da herkesin bildiği bir şeydir. Sahada ne kadar iddian varsa o kadar enerjin olur, ne kadar iddian yoksa o kadar enerjin ve performansın düşer. Takımımızı kutluyoruz. Başarılar diliyoruz. Gelecek senenin planlarını yöneticilerimiz nasıl yapacak ona göre hareket edeceğiz" diye konuştu.