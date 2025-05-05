Adliye önünde sopalı, tekmeli ve yumruklu kavga kamerada
DİYARBAKIR'da, adliye önünde iki grup arasında çıkan sopalı, tekmeli ve yumruklu kavga, kameraya yansıdı.
DİYARBAKIR’da, adliye önünde iki grup arasında çıkan sopalı, tekmeli ve yumruklu kavga, kameraya yansıdı.
Olay, öğle saatlerinde, Yenişehir ilçesindeki Diyarbakır Adliyesi'nin önünde meydana geldi. Burada karşılaşan, aralarında kadınların da olduğu iki grup, henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Büyüyen tartışma, sopalı, tekmeli ve yumruklu kavgaya dönüştü. Bir kişi burnuna aldığı darbeyle hafif yaralanırken, kavga kameraya yansıdı. Adliyede görevli polis ekipleri, tarafları ayırıp kavgayı sonlandırdı.
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