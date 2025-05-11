Çocukları dağa kaçırılan aileler, Anneler Günü'nde de nöbette

DİYARBAKIR’da çocukları terör örgütü tarafından dağa kaçırılan aileler, HDP il binası önündeki evlat nöbetini Anneler Günü’nde de sürdürdü.

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman ile İçişleri Bakanlığı Bakan Müşaviri Hatice Atan, Anneler Günü dolayısıyla 3 Eylül 2019'dan bu yana HDP il binası önünde evlat nöbetini sürdüren aileleri ziyaret etti. Bugüne kadar 61’inin evladına kavuştuğu ailelerle sohbet Suna Kepolu Ataman ve Hatice Atan, daha sonra birlikte balon uçurdu.

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman, “Terörsüz bir Türkiye hepimizin umududur ve hepimizin beklentisidir. Artık Türkiye’de yeni bir heyecan, yeni bir yaşam, yeni bir gayret olacak. Artık Kürtler, Türkler kucaklaşacak bir Türkiye’miz olacak” diye konuştu.

‘BU MÜCADELEYİ, BU BARIŞI SAĞLAYACAK OLAN KADINLARIMIZDIR’

İçişleri Bakan Müşaviri Hatice Atan ise yeni bir sürecin başladığını ve bu anlamda çok umutlu olduğunu belirterek, “Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı bu yolda bizler de kadın olarak destek veririz. Barış içerisinde annelerimiz bir daha gözyaşı dökmeyecek. Terörsüz bir Türkiye için devlet büyükleri gövdelerini taşın altına koydu. Anneler olarak buna destek vermeye devam edeceğiz. Evet, Sayın Devlet Bahçeli bir cümle kullandı. Bunun arkasından annelerimiz, kadınlarımız ve başta tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımız bu barış sürecine destek verdi. İnşallah umut ediyoruz ki 40 yıldır, özellikle doğuda yaşayan, terör örgütü biter. Ve terörsüz Türkiye yolunda da ben inanıyorum ki bir yandan evladını vatan uğruna şehit veren annelerimiz ve kadınlarımız diğer yandan Diyarbakır annelerimizin destekleri olacaktır. Bir şehit yakını olarak diyorum ki, yıllarca bu vatan uğruna bedeller ödedik, evladımızı kaybettik, babamızı kaybettik, çocuklarımızı kaybettik. Evlatlarımızı kaybetmeyelim diye yine bizlere çok iş düşüyor. Bu mücadeleyi de bu barışı da bu ülkede sağlayacak olan kadınlarımızdır” dedi.