Diyarbakır'da dolu etkili oldu, bağ ve bahçeler zarar gördü

DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde etkili olan dolu nedeniyle, kırsal Boyunlu Mahallesi’ndeki bazı bağ ve bahçeler ile ağaçlar zarar gördü.

Silvan ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan sağanağın ardından, kırsal Boyunlu Mahallesi'nde dolu yağdı. Yaklaşık 20 dakika süren dolu nedeniyle bazı bağ ve bahçeler ile ağaçlar zarar gördü. Çiftçi Muhittin Simpil, "Bugün saat 14.30’da bir anda hava karardı, ardından gökyüzü ceviz büyüklüğündeki dolularla adeta yere indi. Yaklaşık 20 dakika süren bu yağış, bütün emeğimizi aldı götürdü. Bağlarımız, sebze bahçelerimiz mahvoldu. Üzüm, domates, biber, her şey darmadağın oldu. Ne yapacağımızı bilmiyoruz" dedi.