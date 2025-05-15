Destici: Devletin terörle mücadelesinde ulaştığı bu zafer, çok önemli ve çok kıymetlidir

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, “Terör örgütü silahı bırakmak zorunda kalmıştır ve diz çökmüştür. Her birimiz için büyük bir zaferdir. Bunu böyle görüyoruz. Dolayısıyla karar bu yönüyle yani gelinen bu nokta devletin terörle mücadelesinde ulaştığı bu zafer, bu başarı çok önemlidir ve çok kıymetlidir.” dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a gelen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 7 Mayıs'ta geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden partisinin Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Tekbaran'ın ailesine, merkez Kayapınar ilçesindeki evlerinde taziye ziyaretinde bulundu. Tekbaran'ın eşi ve çocuklarıyla görüşerek başsağlığı dileyen Destici, Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti. Destici, daha sonra bölgenin kanaat önderi ve iş insanı Tahsin Arslan'ı çalışma ofisinde ziyaret etti. Ziyaretlerinin ardından partisinin il başkanlığı binasına geçen Destici, burada düzenlediği basın toplantısında, Diyarbakır’ın huzur içerisinde olduğunu belirterek, “Diyarbakır, çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış ve en sonunda tabi ki Osmanlı'nın, Osmanlı’dan önce Selçuklu'nun, ondan önce diğer Türk devletlerinin önemli yerleşim yerlerinden olmuş ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de en büyük şehirlerinden bir tanesi. Türk milletinin, Kürt’üyle, Türkmen’iyle, Arap'ıyla, Çerkez'iyle, Alevi, Sünni’siyle herkesin sevdiği bir şehrimiz. Son dönemde terörün sona ermesiyle birlikte devletimizin kahraman güvenlik güçlerimiz eliyle terörü yok etmesinden sonra da şehrimiz huzur içerisinde. Dolayısıyla da İzmir'de nasıl bir huzur varsa güvenlik anlamında da her boyutuyla ya da Eskişehir'de, Sivas'ta ya da Erzurum'da, Trabzon'da, bugün Diyarbakır'da da bunu görmüş olmaktan da büyük bir memnuniyet duyuyorum” dedi. Destici şöyle devam etti:

‘TERÖR ÖRGÜTÜ SİLAHI BIRAKMAK ZORUNDA KALMIŞ, DİZ ÇÖKMÜŞTÜR’ “2015'den sonra bu hendek süreçleri diye başlayan süreçten sonra biliyorsunuz devletimiz terörün tüm unsurlarına karşı topyekun bir mücadele verdi ve bu mücadelede gerçekten büyük bir başarı yakalandı ve sınırlarımız içerisinde terör örgütüne mensup neredeyse hiç terörist kalmadı. Yani teröristlerden ülkemiz temizlendi ama tabi biz terörü ikiye bölüyoruz. Bir, eli silahlı terörist grup var, bir de bu tarafta siyasi bölücülük ya da etnik bölücülük yapanlar var. Silahlı olan kısımdan temizlendi ve neticede en son PKK'nın kongresini toplayıp PKK'yı feshettiğini ve silahları bırakacağını açıklaması da devletin güvenlik güçleri marifetiyle yaptığı terörle mücadelede kazandığı başarının sonucu olmuştur. Yani terör örgütü silahı bırakmak zorunda kalmıştır ve diz çökmüştür. Dolayısıyla bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti için Türk milleti için bir kere daha altını çizerek söylüyorum. Her birimiz için büyük bir zaferdir. Bunu böyle görüyoruz. Tabi diğer taraftan kim terör olsun ister ki hepimiz ‘terör bitsin’ diyoruz. Dolayısıyla karar bu yönüyle yani gelinen bu nokta devletin terörle mücadelesinde ulaştığı bu zafer, bu başarı çok önemlidir ve çok kıymetlidir. Onun için terör örgütünün 'silah bırakıyorum' açıklaması da 'kendimi feshediyorum' açıklaması da elbette bölge başta olma üzere Türkiye'de geniş kesimlerde bir memnuniyet meydana getirmiştir fakat açıklama metnine baktığımızda burada bir samimiyetsizlik olduğunu da görüyoruz. Yani 'Kendimizi feshediyoruz, silahları teslim ediyoruz, nokta.' olsaydı belki kimsenin üzerine söyleyeceği bir söz de olamayabilirdi. Sen topyekun kendini feshedeceksin ve bütün uzantılarınla birlikte silahı bırakacaksın, PYD de YPG de PJAK da bırakacak. Türkiye'de de Irak'ta da başka yapılanmaları var, hepsi bırakacak, hepsi kendini feshedecek ve demokratik bir zeminde elbette ki herkes siyaset yapabilir.”