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        Baba ve 15 yaşındaki oğlunun yanan kamyonette cesetleri bulundu

        DİYARBAKIR'da Remzi Sati (50) ve oğlu Muhammed'in (15), yanan kamyonette cansız bedenleri bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 14:57 Güncelleme: 19.05.2025 - 15:00
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        Baba ve 15 yaşındaki oğlunun yanan kamyonette cesetleri bulundu
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        DİYARBAKIR’da Remzi Sati (50) ve oğlu Muhammed’in (15), yanan kamyonette cansız bedenleri bulundu.

        Sur ilçesi kırsal Köprübaşı Mahallesi yakınlarındaki boş arazide sabah saatlerinde 21 GH 662 plakalı kamyonetin yandığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyecilerin müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürüldü. Yapılan incelemede, kamyonette Remzi Sati ve oğlu Muhammed’in cansız bedenleri bulundu. Baba ve oğlunun cenazeleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, jandarma ekipleri kamyonette ve çevresinde inceleme yaptı. Baba ve oğlunun ellerinin bağlandıktan sonra kamyonetin içerisine konuldukları ve ardından aracın ateşe verildiği ileri sürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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