Ev hapsini, darbettiği boşanma aşamasındaki eşine tahsis edilen evde geçirecek

DİYARBAKIR’da, boşanma aşamasındaki eşi Seda E.’yi (24) darbeden H.E.’ye (32) ev hapsi cezası verildi. H.E.’nin ev hapsinin ise boşanma sürecinde ara kararda Seda E.’nin kızıyla beraber yaşaması için tahsis edilen evde geçirmesi kararlaştırıldı. Ailesinin yanına taşınan Seda E.’nin avukatı İrem İlhan, sanıkta elektronik kelepçe de olmadığını belirterek, “Müvekkilim bu kararla darbedildiği evde resmen fail ile yaşamaya zorlanıyor. Kısıtlanması gereken fail iken benim müvekkilim kısıtlanıyor. Biz bu karara Adli Tıp raporu geldikten sonra itiraz edeceğiz. Dün de müvekkilim ile gittik faile elektronik kelepçe temin edilmesi adına bir dilekçe yazdık” dedi.

Diyarbakır’da Seda E., yaklaşık 7 yıldır evli olduğu H.E.’den boşanmak istedi. Mahkeme boşanma sürecinde, oturdukları evi kızıyla beraber yaşaması için Seda E.’ye tahsis etti. 13 Mayıs’ta Seda E., eşi H.E.’nin kendisini darbettiği iddiasıyla şikayetçi oldu. Darp raporu alan Seda E.’nin avukatıyla yaptığı şikayet üzerine, eşi H.E. ve kayınpederi C.E. gözaltına alındı. Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan H.E. ve C.E.’ye uzaklaştırma kararı ve ev hapsi cezası verildi. H.E.’ye verilen ev hapsi kararında, Seda E. ve kızına tahsis edilen evde geçireceği belirtildi. Seda E. ise kararın ardından kızıyla birlikte ailesinin yanında yaşamaya başladı.

‘KARŞINDA ERKEK VARMIŞ GİBİ VUR’

Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Merkezi Yürütme Kurulu Üyesi ve Seda E.’nin avukatı İrem İlhan, C.E.’nin de oğluna yardım ettiğini ifade ederek, “Müvekkilimin kayınbabası C.E., kayınvalidesi ve boşanma aşamasında olduğu eşi H.E. müvekkilimin evine zorla giriyorlar. Sonrasında müvekkilimi hiç beklemeden darp etmeye başlıyorlar. Vücudunda sayısızca darp izi bulunmakta müvekkilimin. Müvekkilim kaçmaya çalışıyor, telefonuna KADES indirmiş. KADES uygulamasında yardım et butonuna basmaya çalışırken, kayınbabası müvekkilimin telefonunu elinden çekiyor. Müvekkilimin KADES tuşuna basmasını ve komşularına haber vermesine de failin annesi ve babası engel oluyor. Müvekkilim de bağırarak sesini duyurmaya çalışıyor. Akabinde darp etmeye devam ediyorlar. Müvekkilim sistematik bir şekilde darba maruz kalıyor. Önce yumruklarla, sonrasında müvekkilim failin babasının faili uyarması üzerine, ‘Karşında bir erkek varmış gibi vur’ demesi üzerine fail kemerini çıkararak müvekkilimi darbetmeye devam ediyor. Sonrasında müvekkilimin bağırış seslerine komşuları polisi çağırıyor. Aynı zamanda da failin ailesi, amcaları vesaire, sitenin etrafında geziniyor ki polis geldiğinde yukarıya haber verebilsinler. Polisin gelmesiyle aşağıdakiler fail ve ailesine haber veriyor ve polis gelmeden fail H.E. ve ailesi evi terk ediyor. Müvekkilimi darp edilmiş bir şekilde, baygın bir şekilde evde bırakıyorlar” dedi.