Diyarbakır Havalimanı pistinde çatlak; uçaklar başka meydanlara divert etti (2)
HAVALİMANIMÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMADevlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Diyarbakır Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, pistte tespit edilen çatlak için başlayan onarımın saat 00.
HAVALİMANIMÜDÜRLÜĞÜ’NDEN AÇIKLAMA
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Diyarbakır Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, pistte tespit edilen çatlak için başlayan onarımın saat 00.01’de tamamlanmasının öngörüldüğü belirtilerek, “29 Mayıs 2025 tarihinde saat 19.30’da, 8’inci Ana Jet Üs Komutanlığı tarafından yapılan rutin kontroller sırasında Diyarbakır Havalimanı pistinde bir çatlak tespit edilmiştir. Uçuş emniyetinin sağlanması amacıyla söz konusu pist, gerekli NOTAM yayımlanarak uçuş trafiğine kapatılmıştır. Tespit edilen sorunun giderilmesine yönelik bakım ve onarım çalışmalarına ivedilikle başlanmış olup, çalışmaların 30 Mayıs 2025 tarihinde saat 00:01’de tamamlanması öngörülmektedir. Bakım ve onarım işlemlerinin tamamlanmasının ardından uçuş trafiği normale dönecektir” denildi.
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