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        Diyarbakır Havalimanı pistinde çatlak; uçaklar başka meydanlara divert etti (2)

        HAVALİMANIMÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMADevlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Diyarbakır Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, pistte tespit edilen çatlak için başlayan onarımın saat 00.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 22:22 Güncelleme: 29.05.2025 - 22:22
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        Diyarbakır Havalimanı pistinde çatlak; uçaklar başka meydanlara divert etti (2)
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        HAVALİMANIMÜDÜRLÜĞÜ’NDEN AÇIKLAMA

        Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Diyarbakır Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, pistte tespit edilen çatlak için başlayan onarımın saat 00.01’de tamamlanmasının öngörüldüğü belirtilerek, “29 Mayıs 2025 tarihinde saat 19.30’da, 8’inci Ana Jet Üs Komutanlığı tarafından yapılan rutin kontroller sırasında Diyarbakır Havalimanı pistinde bir çatlak tespit edilmiştir. Uçuş emniyetinin sağlanması amacıyla söz konusu pist, gerekli NOTAM yayımlanarak uçuş trafiğine kapatılmıştır. Tespit edilen sorunun giderilmesine yönelik bakım ve onarım çalışmalarına ivedilikle başlanmış olup, çalışmaların 30 Mayıs 2025 tarihinde saat 00:01’de tamamlanması öngörülmektedir. Bakım ve onarım işlemlerinin tamamlanmasının ardından uçuş trafiği normale dönecektir” denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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