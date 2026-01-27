Habertürk
        Diyarbakır'da soğuk hava etkili oluyor

        Diyarbakır'da soğuk hava etkili oluyor

        Diyarbakır'da kar yağışının ardından soğuk hava etkili oluyor.

        Giriş: 27.01.2026 - 14:00 Güncelleme: 27.01.2026 - 14:00
        Diyarbakır'da soğuk hava etkili oluyor
        Diyarbakır'da kar yağışının ardından soğuk hava etkili oluyor.

        Kar yağışının ardından kentte etkili olan yoğun sis ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.

        Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden alınan bilgiye göre, bugün kent merkezinde sıcaklık sıfırın altında 6 dereceye kadar düştü.

        Soğuk hava nedeniyle buzlanma oluşan kentte, ağaçlar ve bitkiler kırağıyla kaplandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

