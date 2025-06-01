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        Patrik Maşalyan: Barış olmadığında her şey kurak kalıyor

        DİYARBAKIR'a gelen Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, "Hem patrik olarak hem din adamı olarak zannediyorum ki bütün din adamlarının mesajı olması lazım.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.06.2025 - 15:26 Güncelleme: 01.06.2025 - 15:30
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        Patrik Maşalyan: Barış olmadığında her şey kurak kalıyor
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        DİYARBAKIR'a gelen Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, “Hem patrik olarak hem din adamı olarak zannediyorum ki bütün din adamlarının mesajı olması lazım. Barıştan daha karlı, daha güzel bir yol yok. Çünkü barış olmadığında hiçbir şey olmuyor. Her şey kurak kalıyor” dedi.

        Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, Diyarbakır’ın Sur ilçesindeki tarihi Surp Giragos Ermeni Kilisesi’nde gerçekleştirilen ‘isim ayini’ni yönetti. Ayinde, ilahiler seslendirildi, İncil’den bölümler okundu. Gelenler ise dua okuyup, mum yaktı. Ayin, Patrik Maşalyan’ın Ermenice ve Türkçe vaazının ardından son buldu.

        Gazetecilere açıklamada bulunan Patrik Maşalyan, düzenledikleri ayinle ilgili bilgi verdi. Patrik Maşalyan, “Bizim genellikle Anadolu'daki kiliselerimiz için tayin ettiğimiz bir gün olur. Diyarbakır Surp Giragos Kilisesi için de mayıs ayının son haftası ya da haziranın ilk haftası kilisenin takvimine uygun olarak bugünü belirledik. Öyle ki İstanbul'dan geldik. Bundan sonra bu kilisede eminim daha büyük katılımlar olacak. Bizim maalesef bir rahip okulumuz yok. Dolayısıyla öğrenci yetiştirmekte zorluğumuz var. Böyle bir okul olmadığı için talepler de az. Bizim Türkiye’de 38 kilisemiz var. İşlev gören sadece 20 din adamımız var. Bu da zaten yeterli bir sayı değil. Artırılması için çabalıyoruz. Özel günlerde ve bayramlarda İstanbul'dan din adamı göndererek o eksiği telafi etmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

        ‘BARIŞ OLMADIĞINDA HER ŞEY KURAK KALIYOR’

        Patrik Maşalyan, ‘terörsüz Türkiye’ süreciyle ilgili olarak, şunları söyledi:

        “Bu süreçte hem patrik olarak hem din adamı olarak zannediyorum ki bütün din adamlarının mesajı olması lazım. Barıştan daha karlı, daha güzel bir yol yok. Çünkü barış olmadığında hiçbir şey olmuyor. Her şey kurak kalıyor. Ot bitmiyor. Dolayısıyla o barışla beraber insanlar aynı masa etrafında oturabilirler, konuşabilirler. Sorunlar çözülebilir. Biz bu süreci bir umut olarak görüyoruz. O umut bu topraklarda hep var. Çünkü insan var oldukça içinde hep o umudu yeşertir. İnsanı en son terk eden umuttur. Öyle ki iyi niyet olsun diyoruz. İnsanlığımızın çıkarları aynıdır. Dolayısıyla o çıkarları keşfedip ortak paydada buluşmak herkesin yararınadır. Barış olsun, esenlik olsun, dostluk ve kardeşlik olsun diyorum” ifadelerini kullandı.

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