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        Diyarbakır'da yılanın ısırdığı çoban öldü

        DİYARBAKIR'ın Dicle ilçesinde hayvan otlatırken yılan ısıran çoban Rıdvan Yılmaz (32), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.06.2025 - 16:15 Güncelleme: 01.06.2025 - 16:20
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        Diyarbakır'da yılanın ısırdığı çoban öldü
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        DİYARBAKIR’ın Dicle ilçesinde hayvan otlatırken yılan ısıran çoban Rıdvan Yılmaz (32), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Olay, önceki gün akşam saatlerinde Dicle ilçesi kırsal Taşağıl Mahallesi’nde meydana geldi. Hayvanlarını otlatan Rıdvan Yılmaz’ı yılan ısırdı. Köylüler, Yılmaz’ı hastaneye götürdü. Tedaviye alınan Rıdvan Yılmaz, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Yılmaz’ın cenazesi, otopsinin ardından Dicle ilçe merkezinde toprağa verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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