Diyarbakır'da yılanın ısırdığı çoban öldü

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Dicle ilçesi kırsal Taşağıl Mahallesi’nde meydana geldi. Hayvanlarını otlatan Rıdvan Yılmaz’ı yılan ısırdı. Köylüler, Yılmaz’ı hastaneye götürdü. Tedaviye alınan Rıdvan Yılmaz, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Yılmaz’ın cenazesi, otopsinin ardından Dicle ilçe merkezinde toprağa verildi.

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