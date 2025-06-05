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        Diyarbakır'da 13 katlı apartmanda yangın paniği; 2'si çocuk 3 ölü (2)

        VALİZORLUOĞLU: 2'Sİ ÇOCUK 3 VATANDAŞIMIZ VEFAT ETTİKentte 13 katlı binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 21:24 Güncelleme: 05.06.2025 - 21:24
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        Diyarbakır'da 13 katlı apartmanda yangın paniği; 2'si çocuk 3 ölü (2)
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        VALİZORLUOĞLU: 2’Sİ ÇOCUK 3 VATANDAŞIMIZ VEFAT ETTİ

        Kentte 13 katlı binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın ihbarının ardından Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ve Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenek bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı. Ardından açıklama yapan Vali Zorluoğlu, yangında 2’si çocuk 3 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade ederek, “Bugün saat 18.30 civarında Rojava sitesinin içerisinde bir yangın çıktı. Yangına tabii en başta itfaiye teşkilatı olmak üzere AFAD teşkilatımız haber alır almaz müdahale edilmeye çalışıldı. Ekipler geldi binanın tahliye süreci başladı. Çok yoğun bir duman olduğunu görgü tanıkları da ifade ettiler. Bizim personelimiz AFAD ve itfaiye personelleri de aynı şeyi söylediler. Tabii ben sizlere ilk bilgileri ilk bulguları açıklayacağım. Şu ana kadar hastaneye intikal 17 yaralımızdan maalesef 2 tanesi çocuk olmak üzere 3 vatandaşımızın vefat ettiği bilgisini aldık. Diğer yaralılarımızın durumu genel olarak iyi. Onlar da yakın bir şekilde takip ediliyorlar. Şu anda içeride canlı ya da cansız kimsenin bulunmadığına dair İtfaiye Daire Başkanı’nın bana verdiği bilgi var. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Tabi mesele hem idari boyutuyla hem sayın başsavcımız da burada adli boyutuyla ayrıntılı bir şekilde soruşturulacak. Eğer bir ihmal varsa, sorumluların hesabını vereceğini buradan paylaşmak istiyorum” dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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