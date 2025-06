'8'inci kata müdahale edilmiş olsaydı, 4 vatandaşımız bugün yaşıyor olacaktı'

DİYARBAKIR’ın Kayapınar ilçesinde 13 katlı binada çıkan, anne ile 3 çocuğunun öldüğü yangına ilişkin soruşturmada gözaltı sayısı 5’e çıktı. Yangına neden olan kablolar görüntülenirken, binada oturanlar DHA’ya konuştu. Apartmanın giriş katında oturan Halil Örek, “Biz itfaiye ekiplerine ve amirine defalarca söyledik. ‘8’inci kata bakın anne ve 3 çocuğu balkona çıkmamış, muhtemelen arada mahsur kalmışlar’ dedik. Buradaki yüzlerce insanın söylemesine rağmen 8’inci kata müdahale edilemedi. Eğer o 8’inci kata müdahale edilmiş olsaydı, belki bugün o 4 vatandaşımız yaşıyor olacaktı” dedi.

Fırat Mahallesi 564’üncü Sokak’ta bulunan bir sitedeki 13 katlı apartmanda 5 Haziran’da akşam saatlerinde yangın çıktı. Elektrik şaft boşluğundan çıktığı belirtilen yangın sırasında merdiven boşlukları dumanla kaplandı. İtfaiyenin sepetli vinci ve yakındaki bir nakliye şirketinin eşya taşıma asansörü ile binada oturanlar tahliye edildi. Dumandan etkilenenlere ambulanslarda ilk müdahaleleri yapıldı, 17 kişi hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Bircan Çavdar ile çocukları Yunus Emre (12), Zeynep (4) ve Elif Çavdar (10) doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Anne ve çocuklarının cenazeleri, Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerinin ardından Yeniköy Asri Mezarlığı’nda yan yana toprağa verildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılarak, bir başsavcı vekili koordinesinde 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi. Soruşturma kapsamında dün binanın müteahhidi, şantiye şefi ve yöneticisi ile yapı denetim sorumlusu olmak üzere 4 şüpheli gözaltına alındı. Bugün 1 şüpheli daha gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

‘HER KATINDA YANGIN VARDI’

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Serra Bucak dün yaptığı açıklamada, yangının elektrik şaft boşluğundan kaynaklı komple bina yangını olduğunu belirterek, “13 katlı binanın her katında bina yangını olduğu görülmüştür. Hem ara koridorlarda hem de yangın merdivenlerinde herhangi bir havalandırma boşluğu ve pencerenin bulunmaması duman, ısı tahliyesini ne yazık ki engellemiştir. Yangın merdiveni kapılarının otomatik kapanma sisteminin olmayışı, çatı katında havalandırma boşluğu bulunmayışı, yangının çıkış sebebi olan elektrik şaft boşluğunda elektrik kablolarının yığın halinde üst üste bırakılarak çatıya kadar çekildiği gözlemlenmiştir. Yine elektrik şaft boşluğunun her katta tamamen açık olması gerekirken mevzuata göre açık olması gereken boşluk beton ile kısmen kapatılmıştır. Her katta beton ile kapatma mevcuttur. Köşelerden kırılarak kablolar çekilmiştir. Kabloların yanmaz halojen free kablolar olması gerekirken yanıcı özellikte PVC kablolar kullanıldığı ve bu kabloların elektrik taşıma kapasitesi olarak yetersiz kaldığı gözlemlenmiştir. Ne yazık ki elektrik şaft boşluğunun depo olarak kullanılıp çeşitli eşyaların bırakıldığı tespit edilmiştir” dedi.