DİCLE Üniversitesi Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Görsel İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümü Dr. Öğretim Görevlisi Uğur Arslan, sosyal medya ile ilgili araştırmalarını 'YouTube ve Mahremiyet' isimli kitabında topladı. Türk toplumunun, dijitalleşme ile beraber sosyal medya platformlarında çok fazla vakit geçirildiğini belirten Arslan, "Türk toplumu şu an 7 saat 13 dakikasını internette geçiriyor. Bunun 3,5-4 saatine yakın vaktini ise sosyal medya platformları oluşturuyor" dedi.

Dicle Üniversitesi Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Görsel İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Uğur Arslan, sosyal medya üzerine yaptığı araştırmalarını 'YouTube ve Mahremiyet' isimli kitapta topladı. Türk toplumunun, dijitalleşme ile beraber sosyal medya platformlarında çok fazla vakit geçirildiğini belirten Arslan, "Türk toplumu şu an 7 saat 13 dakikasını internette geçiriyor. Bunun 3,5-4 saatine yakın vaktini ise sosyal medya platformları oluşturuyor. Sosyal medyada en çok vakit harcanan aynı zamanda sadece video üzerine müzik dinleme olarak değil, haber tüketimi, film izleme gibi birçok etkinliğin de yapıldığı bir alan olarak da karşımıza çıktığı için YouTube'u biz bir alan olarak seçtik. Çalışma kapsamında da 4 farklı temalarda yayın yapan içerik üreticileriyle görüşme fırsatı yakaladık. Bu noktada onların içerik üretme motivasyonlarını, aynı zamanda mahremiyet ve gözetim algılarını ortaya koymaya çalıştık. Tabii bunu yaparken sadece içerik üreticilerin değil, aynı zamanda videolara gelen yorumları da analiz ederek izleyicilerin de mahremiyet ve gözetim algısını da ölçmeye gayret ettim" dedi.

'İZLEYEYİCİLER, MAHREMİYET İÇERİKLİ VİDEOLARDAN SON DERECE MEMNUNLAR' İzleyicilerin en çok yorum yaptığı ve en çok etkileşimi sağladığı içeriklerin mahrem içerikli olduğunu ifade eden Arslan, "İzleyiciler, mahremiyet içerikli videolardan son derece memnunlar. Hatta daha fazlasını talep ediyorlar. Tabii kullanıcılar nezdinde de mahremiyet aslında şöhret olma, kendini gerçekleştirme adına feda edilen bir olgu olarak karşımıza çıkıyor. Mahremiyet, her ne kadar bize sadece kadın bedeni üzerinden tasvir edilse de biz mahremiyeti; bilgi mahremiyeti, kişi mahremiyeti, beden mahremiyeti ve mekan mahremiyeti olarak 4'e ayırıyoruz. Araştırmamız neticesinde biz bazı bulgulara ulaştık. Örneğin izleyicilerin en çok ilgi gösterdiği alanlar, izleyicilerin en çok yorum yaptığı, en çok etkileşimi sağladığı alanlar, mahrem içerikler olduğunu görüyoruz. Örneğin bir içerik üreticisinin babasıyla yaşadığı bir çocukluk travması veya başka bir içerik üreticinin kendi çocuğunun bebek bezi değişimine kadar gösterdiği görseller veya başka bir içerik üreticinin yemek videoları veya bahsettiği restoran lokasyonları gibi, bu alanlara çok ciddi bir etkileşim olduğunu gördük. En temel özgürlük alanı olan mahremiyetin feda edildiğini görüyoruz. Olumsuz durumlar yaşansa da mahremiyet gönüllü bir şekilde belirsizleştirilmeye ve tüketilmeye sunuluyor. Tabii sosyal medya platformları da buralardan kazanç sağlıyorlar" diye konuştu.