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        Eczacıyı tabancayla vurarak öldüren eski çalışanı gözaltında

        DİYARBAKIR'da, daha önce çalıştığı eczanede maaşını alamadığı iddiasıyla tartıştığı iş yeri sahibi eczacı Fatih Ufuk Yıldız'ı tabancayla vurarak öldüren M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 11:04 Güncelleme: 11.06.2025 - 11:10
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        Eczacıyı tabancayla vurarak öldüren eski çalışanı gözaltında
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        DİYARBAKIR’da, daha önce çalıştığı eczanede maaşını alamadığı iddiasıyla tartıştığı iş yeri sahibi eczacı Fatih Ufuk Yıldız’ı tabancayla vurarak öldüren M.M., yakalanıp gözaltına alındı.

        Olay, dün öğle saatlerinde, Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi 12’nci Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; M.M., bir süre önce çalıştığı eczaneye dönerek, maaş alamadığı gerekçesiyle eczane sahibi Fatih Ufuk Yıldız ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.M., eczanenin bulunduğu sokakta yanında getirdiği tabancayla Yıldız’a ateş açtı. Fatih Ufuk Yıldız yere yığılırken, şüpheli kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yıldız, ilk müdahalenin ardından ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Fatih Ufuk Yıldız, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Yıldız’ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

        2 SAATTE YAKALANDI

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olay sonrası çevredeki cadde ve bulvarlardaki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ile güvenlik kameralarından çok sayıda görüntü elde etti. Görüntüler arasında 2 saatlik teknik takip yapan ekipler, şüphelinin Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi’nde bir adreste saklandığını belirledi. M.M., bulunduğu adrese düzenlenen operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı.

        Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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