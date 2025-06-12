'Terör örgütünün silah bırakması kardeşliğiminiz yeniden dirilişinin de müjdesidir'

MÜSTAKİL Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Burhan Özdemir, “Terör örgütünün silah bırakması ve kendini lağvetmesi, yalnızca bir örgütün tükenişi değil, asırlardır ilmek ilmek ördüğümüz kardeşliğimizin, akrabalığımızın, yoldaşlığımızın yeniden dirilişinin de müjdesidir” dedi.

MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir, derneğin 81 il başkanı ve uluslararası temsilcileriyle birlikte Diyarbakır’a gelerek, Kayapınar ilçesinde bulunan bir otelde ‘Terörsüz Türkiye Vizyonuna Destek’ temalı toplantıya katıldı. Toplantıda çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi de yer aldı.

‘BU ZAFER, 85 MİLYONUN TAMAMININ ORTAK ZAFERİDİR’

Açılış konuşmalarının ardından söz alan MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir, “Terör örgütünün silah bırakması ve kendini lağvetmesi, yalnızca bir örgütün tükenişi değil, asırlardır ilmek ilmek ördüğümüz kardeşliğimizin, akrabalığımızın, yoldaşlığımızın yeniden dirilişinin de müjdesidir. İşte bugün terörün bitişi, bu kardeşliği hedef alan karanlık senaryoların da ebediyen çöküşüdür. Elbette bu son, kendiliğinden gelmedi. Bu başarı, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tecelli eden siyasi iradenin, devlet aklının sabırlı ve kararlı stratejisinin, toplumumuzun vicdan sahibi kanaat önderlerinin gayretlerinin ve en önemlisi, bu aziz milletin bir bütün olarak gösterdiği metanetin ortak eseridir. Bu zafer, tek bir kesimin değil, 85 milyonun tamamının ortak zaferidir. Bir an düşünelim; bu ihanet şebekesi olmasaydı, bugün Türkiye nerede olurdu? Hesaplar ortada. Ülkemizin bu mücadelede doğrudan ve dolaylı olarak harcadığı kaynak 2 trilyon doları aşıyor. Bu rakam, basit bir ekonomik maliyet değil; ertelenen hayallerin, gasbedilen umutların, Cizre’deki, Yüksekova’daki tarlasına tohum yerine korku ekmek zorunda kalan çiftçinin ahının bedelidir. Bu rakam, o bereketli topraklardan fışkıracak zenginliğin, sadece bölge insanının değil, bütün bir milletin sofrasından çalınması demektir” diye konuştu.