Bakan Yumaklı: Destekleme ödemeleri bugün çiftçilerimizin hesabına yatacak (2)

'TÜRKİYE'DEHASAT YÜZDE 5'LERE ULAŞMIŞ DURUMDA'

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Batman Başmüdürlüğü idari hizmet binasının açılış törenine katıldı. Törende dualar okundu, açılış kurdelesi kesildi. Törene; Bakan Yumaklı'nın yanı sıra Vali Ekrem Canalp, AK Parti milletvekilleri Ferhat Nasıroğlu ve Mervan Gül, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal ile davetliler katıldı. Burada konuşan Bakan Yumaklı, Türkiye'de hasadın yüzde 5'lere ulaştığını belirterek, "Potansiyeli itibarıyla henüz keşfedilmemiş birçok yönü olan Batman ve çevre illerin stratejik ürünleri başta olmak üzere üretimine katkıda bulunacak bir kurumun hizmet binasını açıyoruz. Hizmet binası deyip, geçmemek lazım. Özellikle deprem hassasiyeti artık bizim ülkemiz için bir gerçek. Kahramanmaraş depremlerinde acı tecrübeler yaşadık. Buralarda da bu tür kurumlarımızın binaları, hizmet binaları adeta lojistik merkezlerine dönüştü. Dolayısıyla son derece kuvvetli bu tür binalara ihtiyacımız var. Bu binalar devletin, bir kamu kurumunun binası değildir. Bu binalar, Batman'da üretim yapan, Batmanlı bütün üreticilerin, bütün toplum kuruluşlarının, ziraat odalarının, birliklerin, kooperatiflerin binasıdır aynı zamanda. Şu an itibarıyla Türkiye'de hasat toplamda yüzde 5'lere ulaşmış durumda. Ancak iklim değişikliğinin maalesef acı yüzüyle karşılaşıyoruz. Bu zorlu süreçte bakanlığımız bütün kurumlarıyla birlikte üreticilerimizin yanında oldu, yanında olmaya da devam edecek" dedi.