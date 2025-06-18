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        Amedspor'un yeni Teknik Direktörü, Mehmet Altıparmak oldu

        1'inci Lig'de mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler, 2025-2026 sezonunda Teknik Direktör Mehmet Altıparmak ile anlaştığını duyurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 19:53 Güncelleme: 18.06.2025 - 19:55
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        Amedspor'un yeni Teknik Direktörü, Mehmet Altıparmak oldu
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        1’inci Lig’de mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler, 2025-2026 sezonunda Teknik Direktör Mehmet Altıparmak ile anlaştığını duyurdu.

        1’inci Lig’de mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler, 2025-2026 sezonunda Mehmet Altıparmak ile anlaştı. Altıparmak, Şehmus Özer tesislerinde Başkan Burç Baysal, Asbaşkan Şeyda Arslantaş, Başkan Yardımcısı İhsan Uğur, Genel Sekreter Faruk Korkmaz ve Futbol Şube Sorumlusu Hadi Yakişan’ın katılımıyla düzenlenen törende kulüple sözleşmeyi imzaladı.

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