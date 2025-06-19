Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen baba, 2 kızını ve kendisini bıçaklaya yaraladı

        DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen baba İ.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 19:37 Güncelleme: 19.06.2025 - 19:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen baba, 2 kızını ve kendisini bıçaklaya yaraladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        DİYARBAKIR’ın Ergani ilçesinde psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen baba İ.A., evde kendisi ile ve kızları E.A. (14) ve Z.A.’yı (10) bıçakla yaraladı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan baba İ.A.’nın hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

        Olay, sabah saatlerinde Ergani ilçesi Şirinevler Mahallesi Denizli Caddesi Kader 4’üncü sokaktaki bir evde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen baba İ.A., bilinmeyen nedenle evde uyuyan kızları E.A. ve Z.A.’yı, bıçakla yaraladı. İ.A. daha sonra bıçakla kendi vücuduna zarar verdi. Evden yükselen yardım çığlıkları üzerine komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Ergani Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan durumu ağır olan baba İ.A., daha sonra Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Kızların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Potanın Perileri, İsviçre'yi devirdi!
        Potanın Perileri, İsviçre'yi devirdi!
        İsrail-İran hattında yaşanan son gelişmeler neler?
        İsrail-İran hattında yaşanan son gelişmeler neler?
        ‘Uygunsuz giyinme’ tartışması
        ‘Uygunsuz giyinme’ tartışması
        Fordo nükleer tesisi için saldırı iddiaları
        Fordo nükleer tesisi için saldırı iddiaları
        “Senden adam olmaz dedi, öldürdüm”
        “Senden adam olmaz dedi, öldürdüm”
        Canavar baba tutuklandı! İfadesi ortaya çıktı!
        Canavar baba tutuklandı! İfadesi ortaya çıktı!
        Trump'tan Powell'a sert tepki
        Trump'tan Powell'a sert tepki
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        TCMB faizi sabit bıraktı
        TCMB faizi sabit bıraktı
        19 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        19 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        Arazi taşıtlarından 14 milyar TL ÖTV
        Arazi taşıtlarından 14 milyar TL ÖTV
        Dünyada 9 nükleer güç: Hangi ülkenin silahı daha caydırıcı?
        Dünyada 9 nükleer güç: Hangi ülkenin silahı daha caydırıcı?
        Akaryakıta çifte zam geldi
        Akaryakıta çifte zam geldi
        İran'ın gözünden: İsrail İran'a neden saldırdı?
        İran'ın gözünden: İsrail İran'a neden saldırdı?
        "Niye bu imzalar hala kulübe getirilmedi?"
        "Niye bu imzalar hala kulübe getirilmedi?"
        Kepçeye takıldı, incelemeye alındı
        Kepçeye takıldı, incelemeye alındı
        "Erkeklere de ihtiyaç var"
        "Erkeklere de ihtiyaç var"
        Transferde Wissa yarışı!
        Transferde Wissa yarışı!
        Olympos'ta heyecanlandıran sürpriz
        Olympos'ta heyecanlandıran sürpriz
        "Eşi olsam çıldırmıştım"
        "Eşi olsam çıldırmıştım"

        Benzer Haberler

        Sulama kanalına düşüp ters dönen otomobilin sürücüsünü ekipler kurtardı; o...
        Sulama kanalına düşüp ters dönen otomobilin sürücüsünü ekipler kurtardı; o...
        Diyarbakır'da 9 yaşındaki Yasemin, merdiven boşluğunda öldürülmüş halde bul...
        Diyarbakır'da 9 yaşındaki Yasemin, merdiven boşluğunda öldürülmüş halde bul...
        Diyarbakır'da ilkokul öğrencileri yıl sonu etkinliği düzenledi
        Diyarbakır'da ilkokul öğrencileri yıl sonu etkinliği düzenledi
        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden Dicle Baraj Gölü'ndeki motorlu araçlar...
        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden Dicle Baraj Gölü'ndeki motorlu araçlar...
        GÜNCELLEME 2 - Diyarbakır'da kayıp ihbarı yapılan 10 yaşındaki çocuğun cans...
        GÜNCELLEME 2 - Diyarbakır'da kayıp ihbarı yapılan 10 yaşındaki çocuğun cans...
        GÜNCELLEME - Diyarbakır'da kayıp ihbarı yapılan 10 yaşındaki çocuğun cansız...
        GÜNCELLEME - Diyarbakır'da kayıp ihbarı yapılan 10 yaşındaki çocuğun cansız...