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        Otomobilin çarptığı 9 yaşındaki Nermin öldü; kaza kamerada

        DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde otomobilin çarptığı Nermin Katilo (9), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 12:30 Güncelleme: 20.06.2025 - 12:35
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        Otomobilin çarptığı 9 yaşındaki Nermin öldü; kaza kamerada
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        DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde otomobilin çarptığı Nermin Katilo (9), hayatını kaybetti. Kaçan alkollü sürücü yakalanırken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, gece saatlerinde Bismil ilçesi Akpınar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Mehmet T. yönetimindeki 35 DA 5151 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan yabancı uyruklu Nermin Katilo'ya çarptı. Sürücü kaçarken, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Nermin Katilo, yaşamını yitirdi. Nermin Katilo'nun cansız bedeni, otopsi için hastane morguna götürüldü. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Olay yerinden kaçan sürücü, polis ekipleri tarafından yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilen Mehmet T.'nin 1.10 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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