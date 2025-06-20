Otomobilin çarptığı 9 yaşındaki Nermin öldü; kaza kamerada

Kaza, gece saatlerinde Bismil ilçesi Akpınar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Mehmet T. yönetimindeki 35 DA 5151 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan yabancı uyruklu Nermin Katilo'ya çarptı. Sürücü kaçarken, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Nermin Katilo, yaşamını yitirdi. Nermin Katilo'nun cansız bedeni, otopsi için hastane morguna götürüldü. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Olay yerinden kaçan sürücü, polis ekipleri tarafından yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilen Mehmet T.'nin 1.10 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor.

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