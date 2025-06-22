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        Muhtarlar derneği başkanını öldüren şüpheli tutuklandı (2)

        CEZAEVİNEGÖNDERİLDİDiyarbakır'ın Silvan ilçesinde eski eşine yardım etmemesi için tehdit ettiği Silvan Muhtarlar Derneği Başkanı Murat Ateş'i öldürüp, saklandığı adreste yakalanan şüpheli Abdulah Uyan, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.06.2025 - 12:39 Güncelleme: 22.06.2025 - 12:39
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        Muhtarlar derneği başkanını öldüren şüpheli tutuklandı (2)
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        CEZAEVİNEGÖNDERİLDİ

        Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde eski eşine yardım etmemesi için tehdit ettiği Silvan Muhtarlar Derneği Başkanı Murat Ateş'i öldürüp, saklandığı adreste yakalanan şüpheli Abdulah Uyan, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Uyan, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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