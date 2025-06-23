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        Narin Güran'ın ağabeyi Enes'ten Yargıtay'a temyiz başvurusu

        DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde öldürüldükten 19 gün sonra dere yatağından cansız bedeni bulunan Narin Güran (8) cinayetine ilişkin tutuklanan ağabeyi Enes Güran, avukatları aracılığıyla Yargıtay'a temyiz başvurusunda bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 13:18 Güncelleme: 23.06.2025 - 13:18
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        Narin Güran'ın ağabeyi Enes'ten Yargıtay'a temyiz başvurusu
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        DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde öldürüldükten 19 gün sonra dere yatağından cansız bedeni bulunan Narin Güran (8) cinayetine ilişkin tutuklanan ağabeyi Enes Güran, avukatları aracılığıyla Yargıtay'a temyiz başvurusunda bulundu.

        Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kaybolduktan sonra arama çalışmalarının 19'uncu gününde dere yatağında çuvalda, üzeri 30, 25 ve 20 kilo ağırlığındaki 3 taşla kapatılıp, çalılıklarla gizlenmiş halde cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın ölümüne ilişkin 4 kişi hakkında Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Aracında Narin'e ait DNA ve kıl örneği bulunan amca Salim Güran, anne Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile gözaltına alındıktan sonra cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

        ANNE, AĞABEY VE AMCAYA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

        Davanın 26 Aralık'ta başlayan ve 28 Aralık'ta sona eren 2'nci duruşmasında Salim Güran, Enes Güran ve Yüksel Güran'a 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetti.

        İSTİNAF DİLEKÇELERİ İNCELENDİ; MAHKEMENİN VERDİĞİ CEZA ONANDI

        Tutuklu sanıkların avukatları, müşteki sıfatıyla baba Arif Güran'ın avukatları, 'katılan' sıfatıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Diyarbakır Barosu tarafından verilen istinaf dilekçeleri, Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde incelendi. 17 klasörden oluşan dava dosyası ile istinaf başvuruları, değerlendirme yapılması için Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'ne gönderildi. Dosyasyı ve başvuruları inceleyen Bölge Adliye Mahkemesi 1’inci Ceza Dairesi, 26 Mayıs'ta verdiği kararda, mahkemenin 4 sanık hakkında verilen hapis cezalarını oy çokluğuyla onadı.

        102 SAYFALIK DİLEKÇE

        Bu kararın da ardından Enes Güran, avukatları Mahir Akbilek ve Muhammet Fatih Demir aracılığıyla hazırlanan 102 sayfalık dilekçeyle Yargıtay'a temyiz başvurusunda bulundu. Başvuruda, Nevzat Bahtiyar'ın ifadelerinde çelişkili beyanlarının olduğu belirtilerek, "Soruşturma kapsamında 269 ifade alınmış, ifadesi alınan şahıslardan olay gününe dair kasten öldürme fiiline dair açıklamalarda bulunan tek şahsın Nevzat Bahtiyar olduğu anlaşılmıştır. Nevzat Bahtiyar'ın ifadesi; 04 Eylül 2024 tarihinde Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığında tanık sıfatıyla, 09 Eylül 2024 tarihinde aynı kurumda şüpheli sıfatıyla, aynı gün yapılan yer gösterme işlemi sırasında yine şüpheli sıfatıyla, 10 Eylül 2024 tarihinde Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığında ve Diyarbakır 5'inci Sulh Ceza Hakimliğinde yapılan sorgularda şüpheli sıfatıyla, 21 Eylül 2024 tarihinde Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığında yeniden şüpheli sıfatıyla, 07 Kasım 2024 ve 26 Aralık 2024 tarihlerinde ise Diyarbakır 8’inci Ağır Ceza Mahkemesinde sanık sıfatıyla alınmıştır. Bahtiyar'ın ilk ifadesi hariç kalan 7 beyanında cesedi diğer sanık Salim Güran'dan aldığını ve sadece gömdüğünü, Narin’i öldürmediğini savunmuştur. Salim Güran ile olay günü gerçekleştirdiğini iddia ettiği buluşma, teklifin kabul edilme nedeni, cesedin alındığı yer, cesedin alınma şekli ve arabaya yüklenmesi süreciyle ilgili çelişkili ifadelerde bulunmuş, cinayet nedenine ilişkin ise sonradan eklenen ifadelerde birtakım açıklamalarda bulunmuştur. Mezkur dosya kapsamında müvekkilimiz dahil hiçbir şüpheli/sanık kendisine yöneltilen kasten öldürme suçlamasını kabul etmemiş ve masum olduğunu savunmuştur. Ancak Nevzat Bahtiyar olayın faili olarak Salim Güran'ı gösterirken, diğer sanıklar da Nevzat Bahtiyar’ın suçlu olduğunu belirtmişlerdir" denildi.

        'TUTANAĞA DAYANILARAK VARILAN SONUÇLAR HUKUKA AYKIRI'

        Enes Güran'ın tutuklanma gerekçelerinden jandarma tutanaklarının, tutanağı imzalayan jandarma personelinin tutanak içeriğine şahit olmadan imzaladığı ifade edilen dilekçede, "Hem ilk derece mahkemesi hem İstinaf Özel Ceza Dairesi kararında sübut delil olarak değerlendirildiği anlaşılan ve aynı jandarma personeli tarafından tutulduğu tartışmasız bulunan 'kadınlar kavgası' ve 'Enes'e nasıl yardımcı olabilirim?' isimleri ile bilinen tutanakların zabıt mümzi ısrarlı taleplerimize karşın huzura getirtilmemiştir. Nitekim Diyarbakır 17'nci Asliye Ceza Mahkemesinin 2025/112 Esas sayılı ve iş bu yargılama ile bağlantılı olduğu halde tefrik neticesinde ayrı görülen 'Suçluyu kayırma' suçuna dayalı yargılama esnasında huzurda dinlenen zabıt mümzilerinin beyanlarından açıkça anlaşıldığı üzere H. Astsubay isimli bu jandarma personeli dışında mezkur iki tutanağın başkaca kolluk mensubu tanığı bulunmadığı gibi tutanağı imzalayan kolluk mensupları personel arkadaşlarına güvendikleri için şahit olmamalarına rağmen tutanağı mümzi gibi imzaladıklarını ikrar etmiş bulunmaktadırlar. CMK madde 210 düzenlemesine aykırı bir biçimde, tanık açıklamalardan ibaret tutanakların duruşmada okunması dahi yasak belgelerden olduğu gerçeği karşısında, asıllarıyla irat edilmeyen mezkur tutanağa dayanılarak varılan sonuçlar hukuka aykırıdır" denildi.

        'CEZA, NARİN'İN AZİZ HATIRASINA DA ZARAR VERMEKTE'

        Enes Güran'ın tutuklanmasına; daraltılmış baz çalışması raporu, Nevzat Bahtiyar'ın huzur beyanı ve anne Yüksel ile ilgili tutulmuş 02 Eylül 2024 tarihli tutanağın gerekçe gösterildiği belirtilen dilekçede, şu ifadelere yer verildi: "Enes Güran'ın suça iştirakini kanıtlar eylemlerinin kararda ve istinaf ilamında tarif edilmemesi, alıntıladığımız ceza genel kurulu kararı bu başlığımızı özetler mahiyettedir. Zira hukuka uygun yöntemlerle elde edilmiş, akla, bilime ve mantığa uygun, inandırıcı nitelikteki delillerle hüküm kurulması yerine, sanık tarafından bile ileri sürülmeyen varsayımlara dayanılarak sonuca ulaşılması ceza muhakemesinin amacına aykırıdır. Yerel mahkeme gerekçesinde Enes ile ilgili öznel değerlendirmesinde, merkeze üç delil yerleştirilmiştir. Bunlar sırası ile daraltılmış baz, Nevzat Bahtiyar'ın huzur beyanı ve anne Yüksel ile ilgili tutulmuş 02 Eylül 2024 tarihli tutanaktan ibaret bulunmaktadır. Öte yandan müvekkilin sıklıkla çok sevdiğini beyan ettiği ve köy yerinde kayıp olduğunu bildiği kız kardeşini arayışının birden çok tanık ve kesin niteliği sabit kamera kayıtlarıyla ortaya konulduğu, müvekkilin kız kardeşini öldürmek veya öldürüşüne seyirci kalmak için hiçbir motivasyon, sebep ve gerekçesinin bulunmadığı, muhalefet şerhinde atfı yapılan bizce zorlama olan feodal aile vurgusunda dahi özellikle amcasının kendisi bu denli koruma ve muhafazasının bölge gerçekleriyle de bağdaşmadığı, imaj kayıtlarından görüleceği üzere günlük rutin yaşamına devam ettiği, beyanlarının yan delillerle uyumlu olduğu gerçeği karşısında bizce yerel mahkemenin mahkumiyet hükmüne vardıracak bir eylemi bulunmamakta, maruz kaldığı muamele ve mahkum edildiği ceza, Narin'in aziz hatırasına da zarar vermekten başka bir sonuç doğurmamaktadır."

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