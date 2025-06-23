Narin Güran'ın ağabeyi Enes'ten Yargıtay'a temyiz başvurusu

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde öldürüldükten 19 gün sonra dere yatağından cansız bedeni bulunan Narin Güran (8) cinayetine ilişkin tutuklanan ağabeyi Enes Güran, avukatları aracılığıyla Yargıtay'a temyiz başvurusunda bulundu.

Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kaybolduktan sonra arama çalışmalarının 19'uncu gününde dere yatağında çuvalda, üzeri 30, 25 ve 20 kilo ağırlığındaki 3 taşla kapatılıp, çalılıklarla gizlenmiş halde cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın ölümüne ilişkin 4 kişi hakkında Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Aracında Narin'e ait DNA ve kıl örneği bulunan amca Salim Güran, anne Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile gözaltına alındıktan sonra cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

ANNE, AĞABEY VE AMCAYA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Davanın 26 Aralık'ta başlayan ve 28 Aralık'ta sona eren 2'nci duruşmasında Salim Güran, Enes Güran ve Yüksel Güran'a 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetti.

İSTİNAF DİLEKÇELERİ İNCELENDİ; MAHKEMENİN VERDİĞİ CEZA ONANDI

Tutuklu sanıkların avukatları, müşteki sıfatıyla baba Arif Güran'ın avukatları, 'katılan' sıfatıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Diyarbakır Barosu tarafından verilen istinaf dilekçeleri, Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde incelendi. 17 klasörden oluşan dava dosyası ile istinaf başvuruları, değerlendirme yapılması için Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'ne gönderildi. Dosyasyı ve başvuruları inceleyen Bölge Adliye Mahkemesi 1’inci Ceza Dairesi, 26 Mayıs'ta verdiği kararda, mahkemenin 4 sanık hakkında verilen hapis cezalarını oy çokluğuyla onadı.

102 SAYFALIK DİLEKÇE

Bu kararın da ardından Enes Güran, avukatları Mahir Akbilek ve Muhammet Fatih Demir aracılığıyla hazırlanan 102 sayfalık dilekçeyle Yargıtay'a temyiz başvurusunda bulundu. Başvuruda, Nevzat Bahtiyar'ın ifadelerinde çelişkili beyanlarının olduğu belirtilerek, "Soruşturma kapsamında 269 ifade alınmış, ifadesi alınan şahıslardan olay gününe dair kasten öldürme fiiline dair açıklamalarda bulunan tek şahsın Nevzat Bahtiyar olduğu anlaşılmıştır. Nevzat Bahtiyar'ın ifadesi; 04 Eylül 2024 tarihinde Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığında tanık sıfatıyla, 09 Eylül 2024 tarihinde aynı kurumda şüpheli sıfatıyla, aynı gün yapılan yer gösterme işlemi sırasında yine şüpheli sıfatıyla, 10 Eylül 2024 tarihinde Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığında ve Diyarbakır 5'inci Sulh Ceza Hakimliğinde yapılan sorgularda şüpheli sıfatıyla, 21 Eylül 2024 tarihinde Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığında yeniden şüpheli sıfatıyla, 07 Kasım 2024 ve 26 Aralık 2024 tarihlerinde ise Diyarbakır 8’inci Ağır Ceza Mahkemesinde sanık sıfatıyla alınmıştır. Bahtiyar'ın ilk ifadesi hariç kalan 7 beyanında cesedi diğer sanık Salim Güran'dan aldığını ve sadece gömdüğünü, Narin’i öldürmediğini savunmuştur. Salim Güran ile olay günü gerçekleştirdiğini iddia ettiği buluşma, teklifin kabul edilme nedeni, cesedin alındığı yer, cesedin alınma şekli ve arabaya yüklenmesi süreciyle ilgili çelişkili ifadelerde bulunmuş, cinayet nedenine ilişkin ise sonradan eklenen ifadelerde birtakım açıklamalarda bulunmuştur. Mezkur dosya kapsamında müvekkilimiz dahil hiçbir şüpheli/sanık kendisine yöneltilen kasten öldürme suçlamasını kabul etmemiş ve masum olduğunu savunmuştur. Ancak Nevzat Bahtiyar olayın faili olarak Salim Güran'ı gösterirken, diğer sanıklar da Nevzat Bahtiyar’ın suçlu olduğunu belirtmişlerdir" denildi.