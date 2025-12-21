Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır Otelciler ve Turizm Derneği Başkanı Deniz Güler, TGA'nın yönetim kuruluna seçildi

        Diyarbakır Otelciler ve Turizm Derneği Başkanı Deniz Güler, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Yönetim Kuruluna seçildi.

        Giriş: 21.12.2025 - 20:12 Güncelleme: 21.12.2025 - 20:12
        Diyarbakır Otelciler ve Turizm Derneği Başkanı Deniz Güler, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Yönetim Kuruluna seçildi.

        Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odasından yapılan açıklamada, Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak'ı kapsayan Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin turizm işletmelerinin temsilcilerinin Diyarbakır ve Gaziantep'te kurulan sandıklarda oy kullandığı belirtildi.

        Seçimlerde Deniz Güler'in 354 geçerli oyun 184'ünü aldığı bildirilen açıklamada, Güler'in Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ni TGA Yönetim Kurulu'nda temsil edeceği kaydedildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Diyarbakır Otelciler ve Turizm Derneği Başkanı Deniz Güler, elde edilen sonucun yalnızca kendisinin değil Diyarbakır ve bölgenin ortak başarısı olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

        "Başta Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası olmak üzere, sürece destek veren tüm turizm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ortaya konulan bu birliktelik, Diyarbakır'ın turizm vizyonunun bir yansımasıdır. Ayrıca bu seçimlerde bizlere destek veren Gaziantep Otelciler Derneğine ve yönetimine teşekkür ediyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

