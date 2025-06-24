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        İşçilerin kaldığı konteynerler yandı

        DİYARBAKIR'ınBağlar ilçesinde inşaat işçilerinin kaldığı konteynerde çıkan yangın, diğerlerine de sıçradı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 12:59 Güncelleme: 24.06.2025 - 12:59
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        İşçilerin kaldığı konteynerler yandı
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        DİYARBAKIR'ınBağlar ilçesinde inşaat işçilerinin kaldığı konteynerde çıkan yangın, diğerlerine de sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        İlçeye bağlı Oğlaklı Mahallesi'nde işçilerin kaldığı konteynerde, gece saatlerinde yangın çıktı. Alevler, kısa sürede büyüyerek diğer konteynerlere sıçradı. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, konteynerler kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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