Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da kutlamalarda atılan işaret fişeği, yangına neden oldu

        DİYARBAKIRSPOR'un 57'nci kuruluş yıl dönümü kutlamalarında atılan işaret fişeği, otluk alanda yangına neden oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 12:05 Güncelleme: 25.06.2025 - 12:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da kutlamalarda atılan işaret fişeği, yangına neden oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        DİYARBAKIRSPOR'un 57'nci kuruluş yıl dönümü kutlamalarında atılan işaret fişeği, otluk alanda yangına neden oldu. Yangın, ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.

        24 Haziran 1968'de kurulan ve şu an Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Diyarbakırspor için Sur ilçesinde bulunan tarihi On Gözlü Köprü'de, dün akşam saatlerinde kutlama etkinliği düzenlendi. Meşalelerin yakıldığı, havai fişek ve işaret fişeklerinin atıldığı kutlamalarda, köprünün yanındaki Kırklar Dağı'na düşen işaret fişeği nedeniyle otluk alanda yangın çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Cep telefonu kamerası ile de görüntülenen yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump: Ateşkes çok iyi gidiyor
        Trump: Ateşkes çok iyi gidiyor
        Marketteki hırsız kiracısı çıktı! Evine gittiğinde artık çok geçti!
        Marketteki hırsız kiracısı çıktı! Evine gittiğinde artık çok geçti!
        Dağa gitmek istedi, kâbusu yaşattı!
        Dağa gitmek istedi, kâbusu yaşattı!
        F.Bahçe'nin Sancho teklifi ortaya çıktı!
        F.Bahçe'nin Sancho teklifi ortaya çıktı!
        Kocası için ağır müebbet istenmişti! Delil yetersizliğinden beraat!
        Kocası için ağır müebbet istenmişti! Delil yetersizliğinden beraat!
        Figen'i yakarak katletmişti! Cani pişman olmamış!
        Figen'i yakarak katletmişti! Cani pişman olmamış!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Donald Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Donald Trump ile görüştü
        Zabıta memuru canına kıydı! Belediye başkanı yaralandı!
        Zabıta memuru canına kıydı! Belediye başkanı yaralandı!
        Benzin ve motorine indirim bekleniyor
        Benzin ve motorine indirim bekleniyor
        Kenan Yıldız'a dev teklif!
        Kenan Yıldız'a dev teklif!
        New York'a tarihinin ilk Müslüman adayı: Zohran Mamdani
        New York'a tarihinin ilk Müslüman adayı: Zohran Mamdani
        Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu'na dev teklif!
        Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu'na dev teklif!
        İsrail'de 39 bine yakın başvuru
        İsrail'de 39 bine yakın başvuru
        99 milyon yıllık kehribarın içinde zombi mantarı bulundu!
        99 milyon yıllık kehribarın içinde zombi mantarı bulundu!
        AKOM'dan kritik uyarı! Bugün başlıyor: Basra ateşi!
        AKOM'dan kritik uyarı! Bugün başlıyor: Basra ateşi!
        Doktorlar için yeni dönem
        Doktorlar için yeni dönem
        Fenerbahçe'de Skriniar gelişmesi!
        Fenerbahçe'de Skriniar gelişmesi!
        Karnın sağ alt köşesinde saklanan tehlike
        Karnın sağ alt köşesinde saklanan tehlike
        Tatilde aşk hali
        Tatilde aşk hali
        Avrupalı ünlülerin Ege keyfi
        Avrupalı ünlülerin Ege keyfi

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da inşaatın 5'inci katından düşen diğer işçi de kurtarılamadı
        Diyarbakır'da inşaatın 5'inci katından düşen diğer işçi de kurtarılamadı
        İnşaatın 5'inci katından düşen 2 işçiden 1'i öldü (2)
        İnşaatın 5'inci katından düşen 2 işçiden 1'i öldü (2)
        Diyarbakır'da inşaattan düşerek ağır yaralanan diğer işçi de hayatını kaybe...
        Diyarbakır'da inşaattan düşerek ağır yaralanan diğer işçi de hayatını kaybe...
        GÜNCELLEME - Diyarbakır'da inşaattan düşen 2 işçiden biri hayatını kaybetti
        GÜNCELLEME - Diyarbakır'da inşaattan düşen 2 işçiden biri hayatını kaybetti
        Diyarbakır'da inşaattan düşen 2 işçi ağır yaralandı
        Diyarbakır'da inşaattan düşen 2 işçi ağır yaralandı
        İnşaatın 5'inci katından düşen 2 işçi ağır yaralı
        İnşaatın 5'inci katından düşen 2 işçi ağır yaralı