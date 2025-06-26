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        Soğuması için bıraktığı karpuzu alırken düştüğü barajda boğuldu

        DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde Kral Kızı Barajı'na soğuması için koyduğu karpuzu almak isteyen Doğan Varol (24), suya düşüp kayboldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 16:44 Güncelleme: 26.06.2025 - 16:44
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        Soğuması için bıraktığı karpuzu alırken düştüğü barajda boğuldu
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        DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde Kral Kızı Barajı'na soğuması için koyduğu karpuzu almak isteyen Doğan Varol (24), suya düşüp kayboldu. Varol'un cansız bedenini, ekipler sudan çıkardı.

        Olay, öğleden sonra Ergani ilçesi Yoncalı Mahallesi yakınlarındaki Kral Kızı Barajı'nda meydana geldi. Doğan Varol, soğuması için bıraktığı karpuzu almak isterken dengesini kaybedip suya düştü. Varol’un kaybolması üzerine, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye AFAD, itfaiye, arama kurtarma ve dalgıç ekipleri sevk edildi. 4 arama kurtarma teknisyeni, 1 arama kurtarma aracı, 4 dalgıç, 1 dalgıç aracı ve 1 botla yapılan çalışmada, Doğan Varol'un cansız bedeni bulunup, sudan çıkarıldı. Varol, otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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