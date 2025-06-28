Baraj gölünde insan bedenine benzetilen cisim duba çıktı
DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde baraj gölünün yüzeyinde görülen cisim, ekipleri harekete geçirdi.
DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde baraj gölünün yüzeyinde görülen cisim, ekipleri harekete geçirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler insan bedenine benzetilen cismin, duba olduğunu belirledi.
Öğleden sonra Malabadi Köprüsü’ne yakın bir noktadaki Malabadi Baraj Gölü'nün yüzeyinde hareketsiz duran ve insan bedenine benzetilen bir cisim görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla bölgeye AFAD, İtfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptığı araştırmada cismin duba olduğu tespit edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.