Tarlada bulup oynadığı tabancanın ateş almasıyla kendini vuran 6 yaşındaki çocuk, öldü

DİYARBAKIR’ın Çınar ilçesinde tarlada bulup oynadığı tabancanın ateş almasıyla kendini vuran M.E.Ş. (6), hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Çınar ilçesi kırsal Meydan Mahallesi’nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla tarlada oyun oynayan M.E.Ş. isimli erkek çocuğu, iddiaya göre, yakınlarının yabani hayvan saldırılarına karşı önlem amacıyla tarlaya bıraktığı tabancayı buldu. Bir süre oyun oynayan M.E.Ş., tabancanın ateş almasıyla başından ağır yaralandı. Silah sesinin duyulması üzerine bölgeye gelen yakınları, çocuğu kanlar içinde buldu. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Bismil Devlet Hastanesi’ne kaldırılan M.E.Ş., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. M.E.Ş.’nin cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.