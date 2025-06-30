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        Tartıştığı kardeşini tabancayla öldüren şüpheli, yakalandı

        DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde tartıştığı kardeşi Mahmut Ak'ı (25) tabancayla vurup öldüren Velat Ak, yakalanarak gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 12:03 Güncelleme: 30.06.2025 - 12:05
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        Tartıştığı kardeşini tabancayla öldüren şüpheli, yakalandı
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        DİYARBAKIR’ın Bağlar ilçesinde tartıştığı kardeşi Mahmut Ak’ı (25) tabancayla vurup öldüren Velat Ak, yakalanarak gözaltına alındı.

        Olay, dün akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Körhat Mahallesi’nde meydana geldi. Velat Ak ile kardeşi Mahmut Ak arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Velat Ak, kardeşi Mahmut’a tabancayla ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Mahmut Ak’ın vücuduna isabet eden 2 kurşunla hayatını kaybettiği belirlendi. Mahmut Ak’ın cenazesi, Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Otopsi işlemlerinin ardından sabah saatlerinde yakınları tarafından teslim alınan Mahmut Ak’ın cenazesi, Yeniköy Asri Mezarlığı'na defnedildi. Olayın ardından kaçan Velat Ak ise polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalanarak gözaltına alındı.

        Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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