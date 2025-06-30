Evinin bahçesindeki kadının husumetlileri tarafından öldürüldüğü silahlı saldırı kamerada

DİYARBAKIR’ın Çınar ilçesinde evinin bahçesindeki Yasemin Budak’ın (44), kız kaçırma meselesi yüzünden husumetli oldukları kişiler tarafından öldürüldüğü silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 28 Haziran akşam saatlerinde Çınar ilçesi kırsal Başalan Mahallesi'nde meydana geldi. Akraba aileler arasında kız kaçırma meselesi nedeniyle çıkan tartışmanın ardından 2 şüpheli, otomobille husumetlilerinin bulunduğu evin önüne geldi. Bir süre evin etrafında dolaşan şüphelilerden biri, otomobilden inerek bahçedeki Yasemin Budak’a ateş etti. Budak kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Budak, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yasemin Budak’ın cenazesi, yapılan otopsi işlemlerinin ardından mahallede defnedildi. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansırken, olaya karıştığı belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.